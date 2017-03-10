Топ-10 самых дорогих арендных квартир в Москве

В Москве, равно как и в любом другом крупном мегаполисе, существуют два рынка аренды, никак не пересекающихся друг с другом. Один представляет объекты массового спроса, другой – премиальный сегмент

Фото с сайта cian.ru

Естественно, в эконом- и бизнес-классах объемы предложения больше. Но и в высокобюджетной категории экспонируются далеко не единичные лоты. Так, в базе ЦИАН, компании, представляющей рынок онлайн-недвижимости, на сегодняшний день представлено около 500 объявлений о сдаче квартир и апартаментов с арендной ставкой в один миллион рублей в месяц и выше. Среди этих сверхдорогих объектов эксперты ЦИАН составили рейтинг лотов с максимальными ставками.

Ценовой потолок на рынке аренды в Москве на сегодняшний день зафиксирован на уровне 4,8 млн рублей. А в топ-10 самых дорогих арендных квартир в столице вошли лоты стоимостью от 2,35 млн рублей и выше. Средний показатель в первой десятке составляет 2,82 млн рублей.

Арендаторам самых дорогих квартир также стоит иметь ввиду, что многие лоты в этом сегменте одновременно выставлены и на продажу, и на сдачу в аренду.

По площади самые дорогие арендные квартиры Москвы различаются почти в 4 с половиной раза. Самый «компактный» лот имеет площадь 180 кв. м, а наиболее просторный – 804 кв. м. При этом аренда самого маленького объекта из рейтинга обойдется дороже, чем самого большого. Средняя же площадь составляет 409 кв. м.

Территориально большинство лотов с самыми высокими арендными ставками относятся к Центральному административному округу. Причем только два из них расположены в районе «Золотой мили». Зато три максимально приближены к самой центральной точке столицы: они находятся в апартаментном комплексе легендарной гостиницы «Москва» в сотне метров от стен Кремля. Те же объекты, которые расположены за пределами ЦАО, дислоцированы в Западном административном округе.

10 место. 2,36 млн рублей в месяц

ЖК «Остров Фантазий», район Крылатское, ЗАО

Открывает рейтинг самых дорогих арендных квартир Москвы самый большой лот. Это объект площадью 804 кв. м в жилом комплексе «Остров Фантазий». Это двухуровневая квартира с эксклюзивным дизайнерским ремонтом в стиле хай-тек с приватным кинотеатром, SPA-зоной с сауной и гидромассажным бассейном, открытой террасой с камином и многим другим.

9 место. 2,36 млн рублей в месяц

Four Season Hotel Moscow (Гостиница «Москва»), район Тверской, ЦАО

Та же арендная ставка установлена еще у трех лотов. В том числе и у апартаментов с девятой позиции. За 2,36 млн рублей в месяц можно снять 248 «квадратов» с отделкой в современном стиле. В гостинице «Москва» под аренду оборудованы 17 апартаментов. И та часть из них, окна которых выходят во двор, могут похвастаться открытой террасой площадью 80 кв. м. Данный лот как раз относится к этой категории. С учетом летних помещений его площадь составляет 328 кв. м.

8 место. 2,36 млн рублей в месяц

Four Season Hotel Moscow (Гостиница «Москва»), район Тверской, ЦАО

По соседству за ту же сумму сдаются еще одни апартаменты. Площадь без учета летних помещений в этом лоте выше – 270 кв. м, однако за счет отсутствия террасы общие габариты оказываются меньше, что и позволяет данному лоту занимать более высокую позицию. Апартаменты оформлены в классическом стиле, из их окон открываются виды на улицу Охотный Ряд и Государственную Думу Российской Федерации.

7 место. 2,36 млн рублей в месяц

Four Season Hotel Moscow (Гостиница «Москва»), район Тверской, ЦАО

И седьмая строчка рейтинга достается самому компактному (248 кв. м) из четверки лотов с одинаковой ставкой (2,36 млн рублей в месяц). Это снова апартаменты в гостинице «Москва», снова в окнами на Госдуму, снова с классической отделкой, но в другой цветовой гамме.

6 место. 2,48 млн рублей в месяц

ЖК «Палаты Муравьевых», район Хамовники, ЦАО

На шестой позиции находится квартира площадью 500 кв. м в комплексе таунхаусов «Палаты Муравьевых» в районе Остоженки. Лот расположен в четырех уровнях, в нем сделан дорогой ремонт в современном стиле. Есть SPA-зона, тренажерный зал, терраса с зимним подогревом, камин, собственный лифт, а также отдельное жилье для прислуги и кухня для готовки.

5 место. 2,5 млн рублей в месяц

ЖК «Четыре Ветра», район Тверской, ЦАО

А за два с половиной миллиона рублей в месяц можно арендовать уникальный пентхаус в элитном жилом комплексе «Четыре Ветра» на Большой Грузинской улице. Его площадь составляет 465 кв. м, по всему периметру квартиры находится терраса с видами на Москву. В арендную ставку также входят два машиноместа в подземном паркинге.

4 место. 2,5 млн рублей в месяц

Radisson Royal Hotel Moscow (Гостиница «Украина»), район Дорогомилово, ЗАО

И та же арендная ставка установлена для самого компактного лота в данном рейтинге – апартаментов площадью 180 кв. м еще в одном легендарном гостиничном комплексе – «Украина» на Кутузовском проспекте. Арендатору достанется в пользование жилое помещение, отделанное в стиле английской классики, вся инфраструктура отеля, включая круглосуточное обслуживание, уборку, персональный консьерж-сервис.

3 место. 2,95 млн рублей в месяц

Клубный дом на Звенигородской улице, 16к2, район Филевский парк, ЗАО

«Бронза» рейтинга самых дорогих арендных квартир достается лоту площадью 315 кв. м, который расположен в клубном доме на границе Суворовского парка на западе Москвы. В квартире выполнена дорогая отделка, сочетающая несколько различных стилей. В арендую ставку входят три машиноместа в паркинге.

2 место. 3,53 млн рублей в месяц

ЖК Grand Prix, район Хамовники, ЦАО

На втором месте представлена квартира с арендной ставкой 3,53 млн рублей в месяц. Это лот в одном из самых престижных клубных домов в районе «Золотой мили» - Grand Prix. Квартира расположена на первом этаже, у нее есть внутренний дворик с собственным садом, попасть в который можно почти из любого помещения квартиры. Лот сдается с отделкой в тиле хай-тек, а также с двумя машиноместами в подземном паркинге.

1 место. 4,8 млн рублей в месяц

ЖК «Коперник», район Якиманка, ЦАО

И безусловным лидером рейтинга самых дорогих арендных квартир Москвы является лот стоимостью 4,8 млн рублей в месяц. Это квартира площадью 638 кв. м в одном из самых первых и самых знаменитых элитных домов столицы – жилом комплексе «Коперник» на Якиманке. Квартира оборудована камином, приватным кинотеатром, есть просторная терраса и лифт, который поднимается непосредственно в жилое пространство. Немаловажным является и то, что в квартире ранее никто не жил, в ней завершается ремонт, который собственник обещает закончить в соответствии с индивидуальными пожеланиями арендатора в течение двух месяцев.