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Жителей пятиэтажек в центре Москвы предложили переселять в другие районы

11:44 11.03.2017
Фото с сайта xruschevka.ru
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Жителей пятиэтажек в Центральном округе Москвы, Зеленограде и в Новой Москве при сносе домов смогут переселять в другие районы в пределах их округов. Об этом говорится в законопроекте о сносе пятиэтажек, внесенном в пятницу, 10 марта, в Госдуму. Законопроект внесен группой депутатов, в том числе единороссами Николаем Гончаром и Владимиром Ресиным.

В тексте документа говорится, что при сносе хрущевок собственникам квартир должна предоставляться не меньшая жилплощадь и с таким же числом комнат либо в том же районе, либо в соседних районах в том же округе. Вне района проживания могут расселить жильцов сносимых домов в Центральном, Зеленоградском, Троицком или Новомосковском административном округе, пишет РБК.

Однако собственники все равно должны получить квартиры в своем округе. В другие округа расселить могут с «письменного согласия граждан», говорится в документе. Это касается жильцов пятиэтажек по всей Москве.

При расселении собственники будут заключать специальный договор, особенности которого будут устанавливать московские власти. Жильцам подлежащих сносу домов будут направлять предложения о переезде и образец договора. Если в течение 60 дней собственники не ответят, вопрос о переселении будет решаться в суде.

В пояснительной записке к законопроекту утверждается, что,​ поскольку современные квартиры отличаются от тех, что строились в пятиэтажках, жильцы получат новые квартиры с тем же числом комнат, но большей площади. Их рыночная стоимость будет на 35% выше, чем в хрущевках.

О том, что в Москве снесут все пятиэтажки, было объявлено в конце февраля на встрече мэра Сергея Собянина и президента Владимира Путина. Программа затронет 8 тыс. домов общей площадью 25 млн кв.м, в которых проживают 1,6 млн человек. Прошлая программа сноса пятиэтажек была запущена в 1999 году. Из 1700 домов осталось снести не ​более 60.

Темы: Москва, Недвижимость, Рынок недвижимости в Москве, Государственная Дума РФ, Правительство Москвы
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Комментарии читателей
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11.03.2017, 17:45
Олеся

Людей переселять возможно ТОЛЬКО в пределах того-же магазина,поликлиники,школы.Точка.
11.03.2017, 17:44
ВВВ

Медведев говорил, что денег нет, а тут на переселение и возведение новых домов не один десяток миллиардов как по велению волшебной палочки появилось. "Чудны дела твои..." Медведев!
11.03.2017, 17:15
SL

А у вас есть худший вариант?
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