СМИ сообщили о покупке недвижимости Трампа на $100 млн бизнесменами из РФ

Более 60 российских бизнесменов приобрели недвижимость в элитном жилом комплексе во Флориде, принадлежащем компании президента США Дональда Трампа Trump Organization, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Daily Mail.

Речь идет в общей сложности о 63 гражданах РФ, а общая сумма сделок достигает $98,4 млн. Издание отмечает, что среди покупателей есть бизнесмены, близкие к российским правительственным структурам, в частности, бывший руководитель Первого главного управления Спецстроя Александр Юзвик, основатель и совладелец холдинга Absolute Group LLC Андрей Трусков, президент петербургского инвестиционного банка "Викинг" Алексей Устаев и некоторые другие. При этом никто из них не входит в "ближний круг Владимира Путина", сообщает издание.

Согласно документам, недвижимость находилась в свободной продаже, сделки по ней были полностью законными, говорится в публикации.

Главный юрист Trump Organization заявил, что это - искусственно раздутая СМИ история. В Белом доме сведения о недвижимости Trump Organization во Флориде комментировать отказались.