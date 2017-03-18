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СМИ сообщили о покупке недвижимости Трампа на $100 млн бизнесменами из РФ

17:20 18.03.2017
Фото с сайта gosrf.ru
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Более 60 российских бизнесменов приобрели недвижимость в элитном жилом комплексе во Флориде, принадлежащем компании президента США Дональда Трампа Trump Organization, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Daily Mail.

Речь идет в общей сложности о 63 гражданах РФ, а общая сумма сделок достигает $98,4 млн. Издание отмечает, что среди покупателей есть бизнесмены, близкие к российским правительственным структурам, в частности, бывший руководитель Первого главного управления Спецстроя Александр Юзвик, основатель и совладелец холдинга Absolute Group LLC Андрей Трусков, президент петербургского инвестиционного банка "Викинг" Алексей Устаев и некоторые другие. При этом никто из них не входит в "ближний круг Владимира Путина", сообщает издание.

Согласно документам, недвижимость находилась в свободной продаже, сделки по ней были полностью законными, говорится в публикации.

Главный юрист Trump Organization заявил, что это - искусственно раздутая СМИ история. В Белом доме сведения о недвижимости Trump Organization во Флориде комментировать отказались.

Темы: Недвижимость, Элитная недвижимость
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Комментарии читателей
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18.03.2017, 22:22
Гость: конспиролог

Видимо, Вова во всю готовится к рукопожатию. А то, что покупатели не из ближнего круга, это отмазка для внутреннего потребителя федерального медиа контента.
18.03.2017, 20:01
Гость: Молодцы россияне

Показали что никакие мы не нищие, и по 100 мильёнов долларов можем покупать недвижку. Не так плохо у нас всё как на западе думают, мы их ещё купим и перекупим. Горжусь соотечественниками!
18.03.2017, 18:38
Гость: мик

Хорошо, если этонаезд на трампа, плохо если правда.
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