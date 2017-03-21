Москва стала лидером роста в рейтинге самых дорогих городов мира

Согласно исследованию агентства Economist Intelligence Unit (EIU), Москва заняла 98-е место в рейтинге стоимости жизни в городах мира.

В материале под названием Worldwide Cost of Living 2017 уточняется, что по отношению к прошлогоднему рейтингу российская столица поднялась на 15 пунктов, став одним из лидеров роста.

Город Сингапур четвертый год подряд находится на первом месте списка, за ним следует Гонконг. Третью строчку в рейтинге занял Цюрих. Токио и Осака заняли четвертое и пятое места соответственно.

Кроме того, в десятку самых дорогих городов вошли Женева, Париж, Нью-Йорк и Копенгаген.

При этом самым дешевым для жизни стал город Алма-Ата, заняв последнее, 133-е место. Нигерийский Лагос, индийский Бангалор, пакистанский Карачи, Алжир, индийские Ченнаи и Мумбай, Киев, Бухарест, а также столица Индии — Нью-Дели — также находятся в конце списка, составленного агентством.

EIU отмечает влияние колебаний цен на нефть и сырьевые товары на стоимость жизни.