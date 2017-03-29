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Путин разрешил ФСО изымать земельные участки

16:10 29.03.2017
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Президент России Владимир Путин наделил Федеральную службу охраны (ФСО) правом принимать решения об изъятии земельных участков для государственных нужд. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указом вносится изменение в положение о ФСО России, утвержденное указом президента России от 7 августа 2004 года № 1013. «Внести... изменение, дополнив пункт 12 подпунктом 67 следующего содержания: принимает решения об изъятии земельных участков для государственных нужд Российской Федерации в целях строительства и реконструкции объектов федерального значения, которые необходимы для осуществления полномочий ФСО России», — говорится в указе.

Из документа также следует, что реализация указа не потребует увеличения штатной численности военнослужащих и гражданского персонала органов государственной охраны и выделения дополнительных денежных средств из федерального бюджета.

Ранее перечень полномочий ФСО состоял из 80 пунктов, среди которых не было права изымать земли — служба могла лишь осуществлять право бессрочного пользования ими. Изъятие участков для нужд ФСО происходило общим порядком — через постановление правительства России.

В августе 2016 года ФСО предложила разрешить ей принимать «решения об изъятии земельных участков для государственных нужд в целях строительства и реконструкции объектов федерального значения, соответствующих сфере ведения ФСО России», а также осуществлять «изъятие земельных участков для государственных нужд».

Темы: Россия, Земельные участки, Владимир Путин
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29.03.2017, 16:20
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