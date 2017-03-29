Путин разрешил ФСО изымать земельные участки
Президент России Владимир Путин наделил Федеральную службу охраны (ФСО) правом принимать решения об изъятии земельных участков для государственных нужд. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Указом вносится изменение в положение о ФСО России, утвержденное указом президента России от 7 августа 2004 года № 1013. «Внести... изменение, дополнив пункт 12 подпунктом 67 следующего содержания: принимает решения об изъятии земельных участков для государственных нужд Российской Федерации в целях строительства и реконструкции объектов федерального значения, которые необходимы для осуществления полномочий ФСО России», — говорится в указе.
Из документа также следует, что реализация указа не потребует увеличения штатной численности военнослужащих и гражданского персонала органов государственной охраны и выделения дополнительных денежных средств из федерального бюджета.
Ранее перечень полномочий ФСО состоял из 80 пунктов, среди которых не было права изымать земли — служба могла лишь осуществлять право бессрочного пользования ими. Изъятие участков для нужд ФСО происходило общим порядком — через постановление правительства России.
В августе 2016 года ФСО предложила разрешить ей принимать «решения об изъятии земельных участков для государственных нужд в целях строительства и реконструкции объектов федерального значения, соответствующих сфере ведения ФСО России», а также осуществлять «изъятие земельных участков для государственных нужд».