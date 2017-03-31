Власти Москвы задумались о льготах по ипотеке для жильцов пятиэтажек

Жителям сносимых пятиэтажек могут предоставить ипотечные кредиты на льготных условиях. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

«Мы не исключаем, что часть жителей сносимых домов при переселении захочет улучшить свои жилищные условия за счет покупки дополнительных площадей. Для этих целей, в настоящее время рассматриваются варианты льготной ипотеки, но механизм пока не проработан», - сказал он.

Столичные власти не исключают, что к этому может быть привлечено АИЖК, хотя окончательно еще ничего не решено.

Чиновник сделал акцент на том, что гражданам, переселяемым из сносимых домов, будет предоставляться жилье с тем же количеством комнат, что и в старых квартирах. При этом увеличится нежилая площадь.

Согласно планам московских властей, в городе должны быть полностью снесены все пятиэтажные дома. Под действие соответствующей программы подпадают порядка восьми тысяч зданий. В этих домах в общей сложности проживают свыше полутора миллиона человек.

