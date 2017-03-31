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Власти Москвы задумались о льготах по ипотеке для жильцов пятиэтажек

18:00 31.03.2017
Фото с сайта ipotekapermi.ru
Фото с сайта ipotekapermi.ru
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Жителям сносимых пятиэтажек могут предоставить ипотечные кредиты на льготных условиях. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

«Мы не исключаем, что часть жителей сносимых домов при переселении захочет улучшить свои жилищные условия за счет покупки дополнительных площадей. Для этих целей, в настоящее время рассматриваются варианты льготной ипотеки, но механизм пока не проработан», - сказал он.

Столичные власти не исключают, что к этому может быть привлечено АИЖК, хотя окончательно еще ничего не решено.

Чиновник сделал акцент на том, что гражданам, переселяемым из сносимых домов, будет предоставляться жилье с тем же количеством комнат, что и в старых квартирах. При этом увеличится нежилая площадь.

Согласно планам московских властей, в городе должны быть полностью снесены все пятиэтажные дома. Под действие соответствующей программы подпадают порядка восьми тысяч зданий. В этих домах в общей сложности проживают свыше полутора миллиона человек.
 

Темы: Россия, Москва, Ипотека в России, Недвижимость
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Комментарии читателей
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31.03.2017, 23:28
Гость: Жителям

сносимых пятиэтажек могут предоставить ипотечные кредиты на льготных условиях.
-- То есть, жили себе люди, не тужили.
А теперь с какого-то перепоя их решили в долговую кабалу загнать?
А как насчет новую квартиру взамен сносимой бесплатно?
Или уже Заратустра не позволяет?
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