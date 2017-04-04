Собянин заявил о превосходстве программы сноса пятиэтажек над Олимпиадой

Каждая десятая пятиэтажка Москвы уже находится в аварийном состоянии, через 20 лет их будет уже половина, заявил в ходе расширенного заседания совета Госдумы мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, решить проблему такого масштаба за счет капитального ремонта невозможно, отслужившие свое дома нужно сносить.

«Каждые пять-десять лет объем аварийного жилья будет нарастать даже после ремонта. Мы затратим колоссальные деньги на ремонт - десятки миллиардов рублей, а в итоге будем вынуждены в аварийном порядке сносить аварийные дома», - пояснил градоначальник.

По словам Собянина, планируемая программа сноса пятиэтажек превосходит по своим масштабам программу подготовки к Олимпиады в Сочи, саммиту АТЭС на Дальнем Востоке и Чемпионата мира по футболу 2018 года, а потому для ее реализации потребутся не только все финансовые силы Москвы, но и специальный федеральный закон.

Этот закон, как пояснил градоначальник, должен позволить включать в программу и те дома, которые еще не числятся аварийными. Но «коврового сноса» домов Собянин пообещал не допустить, заверив, что включаться в программу сноса дома будут по решению их жильцов. После чего те, взамен своих квартир в отправленных под снос домах, получат новое жилье в том же районе.

«Это не теоретические изыскания, это практика: 92% граждан переселяются в районы, в которых они переживают, еще 4% в соседние районы, остальные - в другие районы, но по согласованию с жильцами. В дальнейшем будем придерживаться таких же принципов, они изложены в проекте федерального закона», - заверил Собянин, попросив думцев не откладывать его принятие.

В свою очередь глава комитета по по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Госдумы Галина Хованская отметила, что лоббируемый мэром Москвы законопроект не гарантирует переселение в тот же район очередникам и жителям по соцнайму, а также нарушает права собственников на судебную защиту, прописывая определённый порядок переселения в течение 60 дней.

Хованская также подчеркнула, что закон должен гарантировать собственникам, что выделяемое им новое жилье будут «равноценным» старому, тогда как сейчас в законопроекте говорится о «равнозначном», что открывает возможность для расширенных толкований.

Однако Собянин выступил против использования термина «равноценное», заверив, что рыночная цена предоставленных жильцам сносимых домов «равнозначных» квартир будет на 25-30% выше стоимости их прежнего жилья.

В целом законопроект нуждается в «радикальной переработке», подчеркнула Хованская. В то же время глава комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев законопроект поддержал, а глава комитета по земельным отношениям Николай Николаев указал на необходимость прописать в документе вопрос наложенных на квартиры обременений, к примеру, связанных с ипотекой.

По словам Москвичева, в первом чтении Госдума может рассмотреть проект закона о сносе столичных пятиэтажек уже 19 апреля 2017 года.

В феврале 2017 года мэр Москвы Собянин обсудил перспективы сноса отслуживших свое домов с президентом России Владимиром Путиным, попросив главу государства оказать помощь в принятии «специального закона», который позволил бы изменить (в целях ускорения процесса) целый ряд градостроительных и технических норм.

Путин тогда пообещал московскому мэру свою поддержку и порекомендовал снести все так называемые хрущёвки, указав в то же время, что вопросы расселения их жильцов должны решаться так, чтобы «все людей устраивало».

После встречи с Путиным Собянин пообещал, что «на выселки» жильцов попавших под снос домов отправлять не будут и они получат новые квартиры неподалеку от места проживания.

Позднее заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что власти Москвы рассматривают возможность предоставления жильцам сносимых в рамках программы реновации жилого фонда столицы домов льготных ипотечных кредитов.

В марте 2017 года стало известно, что снос пятиэтажек планируется начать с домов серий I-510, I-511 и I-515, построенных в конце 1950-х — начале 1960-х годов. Таких домов в Москве сейчас около 4 тыс., всего же планируется снести около 8 тыс. хрущёвок, в которых расположено 640 тыс. квартир общей площадью 25 млн кв. м. Больше всего пятиэтажек снесут в Восточном и Юго-Восточном округах столицы.