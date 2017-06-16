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Собянин рассказал об изменениях списка по программе реновации

21:49 16.06.2017
Сергей Собянин © KM.RU, Алексей Белкин
Сергей Собянин © KM.RU, Алексей Белкин
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По итогам голосования примерно 10% домов, включенных в предварительный список в рамках программы реновации, будут из него вычеркнуты. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он пояснил, что жильцы этих домов проголосовали против их сноса. В то же время градоначальник отметил, что перечень может пополниться несколькими сотнями других домов.

«У нас уже сегодня более 500 заявлений, 500 домов, которые прислали какие-то документы, требуют. Активно проходят еще собрания, собираются люди, обсуждают», - цитирует «Интерфакс» заявление Собянина в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Мэр добавил, что после того, как закон о реновации вступит в силу и будет утверждена программа, новые дома включаться в нее не будут. «Список на вход закрывается. Выйти – пожалуйста, войти – нельзя», - пояснил градоначальник.

Ранее сообщалось, что проект федерального закона о реновации был принят депутатами Госдумы в третьем чтении. Теперь его должны рассмотреть в Совете Федерации. После одобрения верхней палатой российского парламента документ будет направлен на подпись президенту Владимиру Путину.

Голосование жителей домов, включенных в предварительный список, продолжалось в течение месяца и завершилось 15 июня.
 

Темы: Россия, Москва, Законотворческая деятельность в России, Недвижимость, Государственная Дума РФ, Сергей Собянин
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