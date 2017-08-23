РПЦ предложила отказаться от возведения дома ради вида на собор

В Хабаровске местная епархия высказалась против строительства жилого комплекса, поскольку он будет загораживать вид на Спасо-Преображенский кафедральный собор.

По мнению церкви, строительство комплекса «нанесет непоправимый урон социально-эстетическому облику города и уничтожит существующие духовно-культурные символы идентичности всего региона», сообщается на информационно просветительском портале епархии «Самый Восточный». «Хабаровск отныне будет ассоциироваться с жилым домом, а не с кафедральным собором и площадью Славы», - добавили в РПЦ.

Согласно проекту, жилкомплекс будет представлять собой дом переменной этажности, самая высокая часть которого составит 17 этажей. Ранее городские власти отказали застройщику в реализации проекта, так как по соседству располагаются памятники архитектуры, пишет издание «Губерния». Однако застройщик готов пойти на уступки – сократить этажность, уплотнив при этом застройку. Главный архитектор Хабаровска Аркадий Корзун заявил, что в этом случае может быть достигнут компромисс. Новый эскиз проекта городские власти будут оценивать совместно с епархией, добавил он

