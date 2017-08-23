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РПЦ предложила отказаться от возведения дома ради вида на собор

21:48 23.08.2017
Фото с сайта uip-dv.ru
Фото с сайта uip-dv.ru
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В Хабаровске местная епархия высказалась против строительства жилого комплекса, поскольку он будет загораживать вид на Спасо-Преображенский кафедральный собор.

По мнению церкви, строительство комплекса «нанесет непоправимый урон социально-эстетическому облику города и уничтожит существующие духовно-культурные символы идентичности всего региона», сообщается на информационно просветительском портале епархии «Самый Восточный». «Хабаровск отныне будет ассоциироваться с жилым домом, а не с кафедральным собором и площадью Славы», - добавили в РПЦ.

Согласно проекту, жилкомплекс будет представлять собой дом переменной этажности, самая высокая часть которого составит 17 этажей. Ранее городские власти отказали застройщику в реализации проекта, так как по соседству располагаются памятники архитектуры, пишет издание «Губерния». Однако застройщик готов пойти на уступки – сократить этажность, уплотнив при этом застройку. Главный архитектор Хабаровска Аркадий Корзун заявил, что в этом случае может быть достигнут компромисс. Новый эскиз проекта городские власти будут оценивать совместно с епархией, добавил он
 

Темы: Россия, Хабаровск, Православная церковь в России, Недвижимость
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Комментарии читателей
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24.08.2017, 11:30
в ноябре 2014 года

«Управление инвестиционных программ» по итогам аукциона получило участок с четырьмя бараками в переулке Тургенева. На этом месте застройщик собирался возвести жилой дом переменной этажности – в самой высокой секции планировалось 17 этажей. Бараки компания расселила и снесла.

Теперь Хабаровская епархия заявила, что многоэтажке не место на берегу Амура.

Они представят новый эскиз застройки, и мы совместно с ЕПАРХИЕЙ и со специалистами из правительства края будем рассматривать этот вопрос.
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Какого рожна попы (после того как они обнаглели других слов для них нет) свой нос везде суют.Избирательно суют.

Кто-нибудь слышал чтобы они возмущались похабным телевидением? Ни разу.
24.08.2017, 11:19
говорил Патриарх Никон

А кого это должно волновать в светском государстве?
24.08.2017, 10:47
Зоя

Обычные, да не совсем.
"Священство выше царства"- говорил Патриарх Никон. И это истинная правда.
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