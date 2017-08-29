На стеклянный купол в «Зарядье» установили порядка 150 солнечных батарей

Полторы сотни солнечных батарей установили в южной части стеклянной коры - уникальном светопрозрачном покрытии в парке «Зарядье», сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.



Фото с сайта mos.ru

Купол со сложной геометрией частично накроет летний амфитеатр и сад на крыше филармонии. Общая площадь коры составит 8720 квадратных метров. Абсолютная высотная отметка - 161,1 метра. Энергия, производимая при помощи солнечных батарей, будет использоваться для энергопотребления самого сооружения.

«Фотоэлементы вклеены в конструкцию триплекса стеклопакетов, заполняющего ячейки купола. Две солнечные панели образовывают треугольник со стороной в 2,7 метра. В то же время фотоэлементы не занимают собой всю площадь стеклопакета и сохраняют эффект прозрачности коры, под которой расположилась одна из главных видовых площадок парка», - рассказал Сергей Кузнецов.

Природно-ландшафтный парк «Зарядье» строится на месте снесенной гостиницы «Россия». Он станет первым крупным парком, созданным в столице за последние 50 лет.

На территории «Зарядья» создадут характерные для России природные зоны - лес, степь, заливные луга и северный ландшафт. Они террасами спустятся к Москве-реке. Парк соединит пешеходные и туристические маршруты столицы - от Варварки и Большого Москворецкого моста до Воробьевых гор.

Вход на территорию «Зарядья» будет бесплатным и круглосуточным. Билеты будут продаваться только на выставки и концерты.

В парке появятся парящий мост, тематический центр «Ледяная пещера», где даже летом будет поддерживаться зимняя температура, здание филармонии со стеклянным куполом-теплицей над садом на крыше и другие объекты.

Большой зал филармонии сможет вместить 1560 человек. Там будут проводить камерные и сольные концерты. В здании разместятся репетиционный зал на 400 мест, студия звукозаписи, буфет и зона отдыха с открытой террасой.