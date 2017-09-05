Московские власти утвердили порядок выхода домов из программы реновации

Столичные власти утвердили порядок выхода домов из программы реновации жилья, пишет РИА Новости.

На сегодняшний день в программу реновации жилья Москвы включены 5144 дома общей площадью примерно 16 миллионов квадратных метров. Программа рассчитана до 2032 года.

При этом собственники помещений в доме могут принять решение о выходе из программы на общем собрании. Государственная жилищная инспекция Москвы в течение 30 денй после получения комплекта документов общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, пожелавших выйти из программы реновации, принимает соответствующее решение, после чего вносит в правительство Москвы предложение об исключении многоквартирного дома из ропграммы.

После исключения из программы собственники помещений начинают уплачивать взносы на капитальный ремонт общего имущества, так как дом автоматически включается в региональную программу капремонта на 2015-2044 годы.