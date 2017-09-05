]]> ]]>
Главная Недвижимость Новости

Московские власти утвердили порядок выхода домов из программы реновации

15:43 5.09.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
Материалы по теме:

Столичные власти утвердили порядок выхода домов из программы реновации жилья, пишет РИА Новости.

На сегодняшний день в программу реновации жилья Москвы включены 5144 дома общей площадью примерно 16 миллионов квадратных метров. Программа рассчитана до 2032 года.

При этом собственники помещений в доме могут принять решение о выходе из программы на общем собрании. Государственная жилищная инспекция Москвы в течение 30 денй после получения комплекта документов общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, пожелавших выйти из программы реновации, принимает соответствующее решение, после чего вносит в правительство Москвы предложение об исключении многоквартирного дома из ропграммы.

После исключения из программы собственники помещений начинают уплачивать взносы на капитальный ремонт общего имущества, так как дом автоматически включается в региональную программу капремонта на 2015-2044 годы.

Темы: Москва, Жилищно-коммунальное хозяйство в России, Вторичное жилье в Москве, Жилищное строительство в России, Социальное жилье в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.09.2017, 18:26
Гость: Роман

Вообще-то это российский портал, а не москвабадский.
Так что свои стенания оставьте москвабадсцам - нам реновацию никто не предлагал.
05.09.2017, 17:25
Гость: Валентина

Вообще не понимаю зачем это делать Зачем выходить из программы? Чтобы и дальше волочить жалкую жизнь в убогих хрущах?! Люди, одумайтесь, пока у вас есть такой шанс!
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.