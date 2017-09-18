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Парк «Зарядье» после доработки подорожает почти в два раза

12:44 18.09.2017
Изображение с сайта wikimedia.org
Изображение с сайта wikimedia.org
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Итоговая смета парка «Зарядье» около московского Кремля может увеличиться почти в два раза — с 14 до 25 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на неназванных чиновников московской мэрии пишут «Ведомости».

Дополнительные расходы, по информации газеты, потребуются как на восстановление поврежденного посетителями ландшафта, так и на прокладку коммуникаций и другие работы по доделке парка.

Источники в мэрии добавили, что некоторые растения будет легко заменить, так как их закупили с запасом, но другие придется искать в других местах. Все растения для парка первоначально закупали в Германии.

Первый проект парка «Зарядье» оценивали в 5 миллиардов рублей, но к моменту открытия в сентябре 2017 года он подорожал до 14 миллиардов рублей. Сразу после открытия в парке заявили, что посетители массово выкапывают и уносят оттуда растения, а также портят газон. Вокруг парка, который задумывался как свободная зона, установили забор и ввели досмотр на входе.

Темы: Москва, Городское пространство , Парки аттракционов и развлечений, Строительство и ремонт
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Комментарии читателей
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18.09.2017, 14:05
русский

Интересно, а самый главный "патриот" и гарант в курсе? Или как обычно, скажет "у нас же не 37-ой".
18.09.2017, 14:05
B-)

А на .....такой дорогущий парк, нам и берёзки милы. А кто хочет кактусов пусть сажает у себя . Ой что я настучал ? На берёзки сразу цены взлетят.
18.09.2017, 14:02
Мдя...

Похоже через Зарядье тупо выводят деньги...
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