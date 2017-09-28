Наследники Вивьен Ли выставили на продажу родовое поместье

Британское поместье голливудской актрисы Вивьен Ли выставлено на продажу, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство элитной недвижимости Savills.

Поместье Manor Farm House расположено в деревне Зелс в графстве Уилтшир. Сейчас оно принадлежит внукам Ли. Стартовая цена особняка составляет 2,6 миллиона фунтов стерлингов (3,5 миллиона долларов).

Жилая часть поместья состоит из особняка, окруженного средневековыми каменными зданиями. На территории поместья есть два коттеджа и теннисный корт. Владельцы поместья рассматривают возможность его продажи целиком четырьмя отдельными лотами.

Данное поместье арендовал первый муж Вивьен Ли Герберт Ли Холман в 1959 году. Актриса неоднократно гостила в нем. Позднее дом перешел к их единственной дочери Сьюзанне и был выкуплен семьей.