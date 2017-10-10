Регионы готовы наводить порядок в сфере ЖКХ

Регионы усилили контроль за сферой ЖКХ. Власти готовы наводить порядок и сделать эту сферу прозрачной и понятной жителям

Рост тарифов в РФ жестко ограничен, и в 2018 году в среднем не превысит 4%. И если посмотреть статистику расходов граждан, то доля ЖКХ в них постоянно снижается, отметил исполнительный директор Ассоциации ЖКХ «Развитие» Алексей Макрушин.

Проблемы жилищно-коммунального хозяйства – одни из самых острых в России, и во многом они связаны с деятельностью управляющих компаний. Именно на их работу чаще всего сетуют россияне. Согласно рейтингу проблем в ЖКХ, составленному на основе жалоб населения, лидируют непрозрачность начисления платы, перерасчеты и формирование платежных документов.

В январе 2017 года глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, изменившее порядок оплаты услуг ЖКХ. В результате с 1 января текущего года все общедомовые расходы переведены из коммунальных услуг в жилищные. Это решение имеет принципиальное значение для прозрачности начислений, которые делают жильцам многоквартирных домов управляющие компании, поскольку теперь собственники жилья сами могут на общих собраниях устанавливать размер платы за общедомовые нужды.

Правительство также установило ответственность управляющих компаний за неправильное начисление платежей, чего раньше не было. Размер штрафа - до 50% от выставленной суммы. И если раньше УК присылали огромные счета и пользовались перечисленными средствами до тех пор, пока жильцы не обращались к ним за перерасчетом, а делали это далеко не все, то с введением штрафных санкций такая политика стала невыгодной.

Отметим, что вопрос о немедленном наведении порядка в этой сфере на правительственном уровне встал после возбуждения ряда громких уголовных дел. Один из таких грандиозных скандалов разразился в конце 2016 года, когда выяснилось, что около 14 млн россиян и сотни предприятий в разных городах переплачивали управляющим компаниям за коммунальные услуги, а деньги, которые должны были идти на строительство, например, ТЭЦ, утекали в офшоры. Сумма хищений оценивалась почти в 100 млрд рублей.

Так, например, в конце сентября ФСБ возбудила дело о крупном хищении в муниципальном предприятии ЖКХ в Челябинске. Речь идет о хищении денег в особо крупном размере, совершенном в 2012-2015 годах. Размер ущерба государству официальный представитель регионального УФСБ Марина Горлевская не уточнила. Известно, что были проведены обыски в доме бывшего главы Челябинска Сергея Давыдова.

В октябре была озвучена печальная статистика по Республике Марий Эл. За девять месяцев текущего года в регионе возбуждены 15 уголовных дел в сфере неправомерного использования финансовых средств в ЖКХ, из которых восемь уже направлены в суд.

Таких дел по стране открыто несколько десятков. Одним из способов стимулировать работу УК и понять, каким из них можно доверять работу на рынке ЖКХ, а каким нет, стал публичный рейтинг управляющих компаний, который составляется в регионах с учетом жалоб населения.

Так, например, в Татарстане с начала года поступило 14,5 тыс. жалоб на работу управляющих компаний, работу всех УК жители оценили на тройку. Были назначены проверки, по результатам которых Госжилинспекция оштрафовала УК на 6 миллионов рублей. Об этом сообщил глава надзорного ведомства Сергей Крайнов.

В Тульской области такой рейтинг, по поручению губернатора Алексея Дюмина, составляется ежеквартально. Все компании распределяются на три группы: зеленую (лидеры), желтую (середнячки) и красную (аутсайдеры). От недобросовестных компаний регион старается избавляться, середняков - подтянуть до «зеленой» группы.

С 2017 года при составлении рейтинга в регионе учитываются и такие показатели, как финансовая устойчивость УК и двойные квитанции. Параметры оценки продолжают совершенствоваться с учетом мнений и пожеланий жителей региона. Такая политика открытости дала свои результаты. Количество жалоб в сфере ЖКХ сократилось почти вдвое, а число компаний, которые не исполняют предписаний Госжилинспекции, практически свелось к нулю. Удвоилось и число УК, вошедших в зеленую группу, число же аутсайдеров, наоборот, сократилось наполовину. И сегодня туляки гораздо лучше понимают, за что они платят, и на что УК тратят их деньги.

В тех регионах, где удалось сделать работу УК в сфере ЖКХ прозрачной, легче привлекаются частные инвестиции.

Так, например, в Республике Чувашия японцы хотят участвовать в проекте «Умный город». Как сообщается на официальном портале правительства, на днях глава республики Михаил Игнатьев встретился с предпринимателями Страны восходящего солнца, и бизнесмены из Японии очень заинтересовались сотрудничеством в области совершенствования городской среды. Проект «Умный город» подразумевает строительство домов с автоматической системой микроклимата и бестраншейное восстановление трубопроводов.

Прокомментировать ситуацию в отрасли корреспондент Nation News попросил заместителя исполнительного директора Ассоциации ЖКХ «Развитие», руководителя рабочей группы по развитию жилищно-коммунального хозяйства экспертного совета при правительстве РФ Алексея Макрушина.

Говоря об инновациях в отрасли, эксперт привел в пример Татарстан, где недавно был реализован проект по оснащению индивидуальными тепловыми пунктами нескольких городов. Так, замена центральных тепловых пунктов на индивидуальные в Набережных Челнах и Казани позволила снизить потребление тепла в этих городах на 26%. В результате качество и стоимость услуг стали более приемлемыми.

«Ситуация в стране постоянно улучшается и с точки зрения качества услуг, и с точки зрения тарифов. Все последние годы рост тарифов в РФ был жестко ограничен, и в 2018 году составит в среднем 4%. И если мы посмотрим статистику расходов граждан на ЖКХ, то увидим, что эта доля постоянно снижается. Тема ЖКХ удобна для негативного пиара. Если же посмотреть результаты опросов общественного мнения, который регулярно проводит ВЦИОМ, то становится понятно, что люди очень позитивно оценивают качество услуг ЖКХ», – подчеркнул Макрушин.

