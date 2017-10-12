В центре Москвы начали снос ДК им. Серафимовича

Структура девелоперской компании «Донстрой» получила разрешение на снос ДК им. Серафимовича в центре Москвы и приступила к демонтажу исторического здания.

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В принадлежащей «Донстрою» компании «Талкалегпром» сообщили, что здание ДК признано аварийным, имеет высокую степень износа конструкций и подлежит сносу, пишет ВЗГЛЯД.

«Компания действует строго в рамках правового поля и имеет полный пакет документации, регламентирующей проведение демонтажных работ, включая ордер на снос», – заявили девелоперы.

Ранее Мосгорнаследие отказалось включить построенный в 1929 году конструктивистский дом культуры им. Серафимовича в Среднем Тишинском переулке в список выявленных объектов культурного наследия.

Компания «Талкалегпром» является собственником земельного участка на Среднем Тишинском переулке, на котором расположен ДК Серафимовича. На месте исторического здания застройщик намерен возвести 16-этажный жилой комплекс общей площадью около 34 тыс. кв. метров стоимостью 3,5-4,5 млрд рублей.

Напомним, снос здания начался в конце мая, однако через месяц власти Москвы распорядились приостановить работы. Тогда Мосгорнаследие сообщало, что подана заявка на то, чтобы включить здание в число объектов культурного наследия, в связи с чем было принято решение о необходимости прекращения «работ, способных нанести вред объекту».