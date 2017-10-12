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В центре Москвы начали снос ДК им. Серафимовича

13:30 12.10.2017

Структура девелоперской компании «Донстрой» получила разрешение на снос ДК им. Серафимовича в центре Москвы и приступила к демонтажу исторического здания.

Фото с сайта 116chelny.ru

В принадлежащей «Донстрою» компании «Талкалегпром» сообщили, что здание ДК признано аварийным, имеет высокую степень износа конструкций и подлежит сносу, пишет ВЗГЛЯД.

«Компания действует строго в рамках правового поля и имеет полный пакет документации, регламентирующей проведение демонтажных работ, включая ордер на снос», – заявили девелоперы.

Ранее Мосгорнаследие отказалось включить построенный в 1929 году конструктивистский дом культуры им. Серафимовича в Среднем Тишинском переулке в список выявленных объектов культурного наследия.

Компания «Талкалегпром» является собственником земельного участка на Среднем Тишинском переулке, на котором расположен ДК Серафимовича. На месте исторического здания застройщик намерен возвести 16-этажный жилой комплекс общей площадью около 34 тыс. кв. метров стоимостью 3,5-4,5 млрд рублей.

Напомним, снос здания начался в конце мая, однако через месяц власти Москвы распорядились приостановить работы. Тогда Мосгорнаследие сообщало, что подана заявка на то, чтобы включить здание в число объектов культурного наследия, в связи с чем было принято решение о необходимости прекращения «работ, способных нанести вред объекту».

 

Темы: Коммерческая недвижимость в Москве, Недвижимость
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Комментарии читателей
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12.10.2017, 18:57
Гость: Вон оно чё, Михалыч!

Контора пишет.
«Умывальников начальник, туалетов командир…»
Впрочем, иногда положение любимчика Сталина не освобождало Хрущева об опасности разделить судьбу его прежних товарищей. Однажды на заседании политбюро его стал грубо отчитывать Сталин, который лично курировал все вопросы по строительству в Москвы. «До меня дошли слухи, - сказал Сталин, - что у вас в Москве неблагополучно обстоит с туалетами, даже «по-маленькому» люди бегают и не знают, где бы найти такое место, чтобы освободиться. Создается нехорошее, неловкое положение. ВЫ подумайте, товарищ Хрущев, о том, чтобы создать в городе подходящие условия». После этого разговора товарищ Хрущев в течение многих лет лично инспектировал строительство каждого общественного туалета в столице. И именно Хрущеву принадлежала идея снести Собор Казанской иконы Божией Матери на углу Красной площади и Никольской улицы в Москве, чтобы на месте храма сначала открыть павильон в честь III Интернационала и общественный туалет.
Все советские люди слышали о сомнительных «подвигах» Василия Сталина, но мало кто знает, что даже сын диктатора не мог позволить себе того, что творил любимый сынок градоначальника столицы. Продукты и одежду, получаемые из средств распределителей, он раздавал своим дружкам – первым московским стилягам, которых знали во всех отделениях Москвы. Однажды Леня в подпитии съехал вниз по лестнице Дома на набережной на мотоцикле, а попытавшегося его урезонить милиционера послал матом на три веселых буквы.
12.10.2017, 18:48
Гость: Вон оно чё, Михалыч!

Вона, и бывший завод "Серп и молот" горит. Наверное будет как в Париже.
Басти́лия (фр. la Bastille, историческое название la Bastille Saint-Antoine) — изначально крепость, построенная в 1370—1381 годах, и место заключения государственных преступников в Париже. В начале Великой французской революции 14 июля 1789 года крепость была взята революционно настроенным населением. (Освободили 7 мелких урок. Маркиза де Сада к тому времени перевели в дурдом). В 1791 году Бастилия была полностью разрушена, а на её месте Пьер-Франсуа Паллуа (Pierre-François Palloy) (подрядчик работ по сносу) установил табличку с надписью «Здесь танцуют и всё будет хорошо» (ici l’on danse, ah ça ira, ah ça ira![1]). В настоящее время на месте снесённой крепости находится площадь Бастилии — место пересечения десятка улиц и бульваров с подземным узлом парижского метро из трёх линий и новой Парижской оперой.
12.10.2017, 17:51
Гость: Серёга

Кстати, если быпросто снесли - хорошо было бы.
Но ведь Дон-Строй просто так не снесёт - очередного монстра может построить в -дцать этажей... Так что неизвестно что хуже.
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