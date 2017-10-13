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На продажу выставлен самый дорогой дом в мире

13:55 13.10.2017
Фото с сайта therealestateconversation.com.au
Фото с сайта therealestateconversation.com.au

Во Франции на продажу выставлен дом, построенный 187 лет назад.

Как пишет Bloomberg, здание назвали самым дорогим в мире. Его стоимость оценивается в 417 миллионов долларов.

Особняк Les Cedres расположен на юге Франции. Он принадлежал бельгийскому королю Леопольду II, а затем использовался как оливковая ферма.

В особняке находится 14 спален, интерьеры которых украшены дорогой мебелью и картинами XIX века, большой бассейн, банкетный зал и конюшня на 30 лошадей. На территории, где расположен дом, разбит один из самых красивых садов в Европе, где высажены более 15 тысяч растений.

По соседству с продаваемым особняком проживает британский композитор Эндрю Ллойд Уэббер, а также соучредитель Microsoft Пол Аллен.

Темы: Недвижимость, Цены на недвижимость, Элитная недвижимость
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Комментарии читателей
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13.10.2017, 19:27
Гость: Кот Мурр

Кто нибудь из наших "патриотов" купит!
13.10.2017, 19:22
Гость: Ник16

Полагаю, что наши упыри олигархи втихую могут прикупить этот домик. Им всё равно некуда девать деньги. Не в развитие же своей национальной экономики, а в конюшню из тридцати лошадей....
13.10.2017, 17:13
Гость: Сердюков.

Купить что ли? Вроде недорого.
А зачем....мне его уже и ставить некуда... ну не знаю,подумаю.
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