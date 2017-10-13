На продажу выставлен самый дорогой дом в мире
Во Франции на продажу выставлен дом, построенный 187 лет назад.
Как пишет Bloomberg, здание назвали самым дорогим в мире. Его стоимость оценивается в 417 миллионов долларов.
Особняк Les Cedres расположен на юге Франции. Он принадлежал бельгийскому королю Леопольду II, а затем использовался как оливковая ферма.
В особняке находится 14 спален, интерьеры которых украшены дорогой мебелью и картинами XIX века, большой бассейн, банкетный зал и конюшня на 30 лошадей. На территории, где расположен дом, разбит один из самых красивых садов в Европе, где высажены более 15 тысяч растений.
По соседству с продаваемым особняком проживает британский композитор Эндрю Ллойд Уэббер, а также соучредитель Microsoft Пол Аллен.