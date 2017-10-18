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СК проверит факт отказа переселить пенсионерок из старой конюшни в Брянске

13:49 18.10.2017
Кадр из передачи 1 канала
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ход проверки по факту отказа администрации переселить пенсионерок из старой конюшни в Брянской области в новое жилье. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Поводом для проведения проверки стал телесюжет на 1 канале о 79-летней ветеране труда и 76-летней сироте, которые уже много лет живут в разваливающейся бывшей конюшне без отопления. Как сообщается, местная администрация предложила переехать пенсионеркам в новое жилье - старое здание сельской школы, которое также не пригодно для проживания.

Данная информация проверяется региональным следственным управлением СК, сообщает ТАСС.

"Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства ход проведения и результаты проверки. В рамках проверки будут тщательно изучены озвученные в СМИ доводы о бездействии районных чиновников", - сообщила Петренко.


 

Темы: Брянск, Недвижимость, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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18.10.2017, 15:56
Гость: ABCD

Игра слов- "новое жильё" всё равно те же старые руины.
Этот случай показательный для России. Цена заботы властей о народе. Старухи власти не нужны, они иждивенцы говоря языком кумира пр-ва -Гайдара. Но на любые выборы однако власть их ждёт с нетерпением. подчёркивая свою заботу о них и ожидая "правильного выбора-" только кандидатов ЕР.
18.10.2017, 14:28
Гость: Зоя

"местная администрация предложила переехать пенсионеркам в новое жилье - старое здание сельской школы, которое также не пригодно для проживания."- жирные коты совсем осатанели.
Так издеваться над древними, больными, нищими стариками!
Позор!!!
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