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В Ростове-на-Дону погорельцам не разрешили восстанавливать сгоревшие дома

09:10 23.10.2017
Пожар © KM.RU
© KM.RU
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В Ростове-на-Дону власти заявили, что если пострадавший от пожара дом не подлежит восстановлению, то участок, на котором он стоит, отойдет в добровольно-принудительном порядке в муниципальную собственность. Об этом рассказал мэр города Виталий Кушнарев.

Строить новые дома на таких участках городские власти не разрешили, так как «территория не предполагает застройки». Определять состояние домов на возможность восстановления начала спецкомиссия.​ При этом одна из пострадавших пожаловалась, что ее дом при пожаре «практически не пострадал», но экспертная комиссия приняла решение изъять собственность.

По данным администрации, пострадавшие получат компенсацию. При этом некоторые погорельцы рассказали, что установленная экспертами сумма не соответствует реальной цене сгоревшего дома, пишет РБК.

Кроме того, власти заявили, что жилищные сертификаты, по которым положена компенсация, будут выдаваться по социальной норме. По ней на каждого человека полагается 33 кв. м, поэтому​ если в сгоревшем доме был прописан один человек, то он получит сертификат в соответствии с этой нормой.​


 

Темы: Ростов-на-Дону, Пожары и возгорания в России, Недвижимость
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Комментарии читателей
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23.10.2017, 12:09
Гость: Уже легче

А то из статьи получается, что государство устроило поджог.
23.10.2017, 12:02
Гость: мдя

Просматривается связка.По нормальному, следаки должны бы все раскрутить, но у нас свой суд, независимый от ЕСПЧ.
23.10.2017, 12:00
Гость: Уж если совсем честно

То как же священное право Чубайса на частную собственность каждого КВт.часа электроэнергии вырабатываемой в России ? Или тут пишу, а там селедку заворачиваю ? " По конституции все раны " ( из анекдотов и шуток рассказываемых ВВП )
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