В Ростове-на-Дону погорельцам не разрешили восстанавливать сгоревшие дома

В Ростове-на-Дону власти заявили, что если пострадавший от пожара дом не подлежит восстановлению, то участок, на котором он стоит, отойдет в добровольно-принудительном порядке в муниципальную собственность. Об этом рассказал мэр города Виталий Кушнарев.

Строить новые дома на таких участках городские власти не разрешили, так как «территория не предполагает застройки». Определять состояние домов на возможность восстановления начала спецкомиссия.​ При этом одна из пострадавших пожаловалась, что ее дом при пожаре «практически не пострадал», но экспертная комиссия приняла решение изъять собственность.

По данным администрации, пострадавшие получат компенсацию. При этом некоторые погорельцы рассказали, что установленная экспертами сумма не соответствует реальной цене сгоревшего дома, пишет РБК.

Кроме того, власти заявили, что жилищные сертификаты, по которым положена компенсация, будут выдаваться по социальной норме. По ней на каждого человека полагается 33 кв. м, поэтому​ если в сгоревшем доме был прописан один человек, то он получит сертификат в соответствии с этой нормой.​



