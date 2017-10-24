Какие материалы используются при изготовления форм для плитки

Каждый владелец загородного дома или дачи мечтает о приобретении тротуарной плитки

С ее помощью можно защитить свой двор от грязи и облагородить территорию.

Приобретение плитки – это достаточно дорогое удовольствие, особенно если речь идет о благоустройстве большого участка. Именно поэтому многие люди рассматривают вариант приобретения готовых форм для плитки, дефицита в которых сегодня на рынке нет. С их помощью можно самостоятельно изготовить данный строительный материал.

Огромной популярностью среди покупателей, предпочитающих качественную продукцию, пользуется бренд Формпарк. Речь идет о формах для изготовления тротуарной, облицовочной и фасадной плитки, а также бордюров и заборов, столбиков и прочих декоративных элементов.

Такие формы предназначаются для заливки бетонной смесью. Именно в них она застывает и образуется плитка нужного размера и внешнего вида.

Разделяют формы в зависимости от их использования.

Постоянные формы используются для изготовления плитки в больших количествах. Как правило, материалами их изготовления является стеклопластик, полистирол. Они отличаются высокой прочностью и износостойкостью. Такие варианты форм могут использоваться много раз подряд без особой потери свойств и внешних характеристик.

Из полиуретана зачастую изготавливаются полупостоянные формы. Такой материал достаточно практичен и имеет небольшую массу.

Пластик, который используется для изготовления форм, отличается хорошей долговечностью. Как правило, для их изготовления используется вторсырье. Лучше для этого взять поливинилхлорид. Этот материал гибкий и не трескается при использовании. При этом важно обратить внимание на толщину формы. От этого будет зависеть ее прочность и долговечность.

Силикон используют для отливки элементов сложных форм, потому что он может передать детали рисунка. Этот материал очень прочный и пластичный, а также отличается простотой в использовании.

Формы из стали используются очень редко. Как правило, изготавливают их из листового алюминия либо другого металла.

