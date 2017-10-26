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Россия инвестирует в «город будущего» в Саудовской Аравии

11:22 26.10.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Российский фонд прямых инвестиций собирается принять участие в создании так называемого «города будущего» в Саудовской Аравии, который получил название Neom. Об это заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, передает "Интерфакс"

Фонд собирается выступать в роли соинвестора вместе с другими международными фондами, а также привлекать к проекту российские компании. О суммах инвестиций Дмитриев говорить не стал.

Проект города Neom, создание которого планируется на территории у Красного моря вблизи границ Иордании и Египта, был представлен на форуме «Инвестиционная инициатива будущего» в Эр-Рияде наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом аль Саудом. Предполагается, что его построят на территории 25 тысяч квадратных километров к 2025 году, объем инвестиций в строительство оценивается в 500 миллиардов долларов.

Дмитриев отметил, что согласно достигнутым в ходе форума договоренностям деятельность РФПИ в рамках работы над проектом создания города Neom будет способствовать привлечению ведущих российских высокотехнологичных компаний в следующих основных сферах: солнечная энергетика, здравоохранение и образование, технологии искусственного интеллекта, высокоскоростной транспорт, а также портовая инфраструктура для перевалки сельскохозяйственной продукции.

Темы: Саудовская Аравия, Экономика и финансы, Недвижимость
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Комментарии читателей
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26.10.2017, 19:59
Гость: РЖГ

"Сам порассаживал" - скажи мне с кем ты дружишь и я скажу тебе - кто ты.
26.10.2017, 18:51
Гость: ВВВ

Инвестируют, получат откат и... простят как всегда!
Аминь!
26.10.2017, 18:33
Гость: Навеяло

Горе есть - не горюй,
Дело есть - работай;
А под случай попал -
На здоровье гуляй!»
И пошел с рыбаком
Купец песни играть,
Молодую вдову
Обнимать, целовать.

Не стерпел удалой,
Загорелась душа!
И - как глазом моргнуть
Растворилась изба...

И с тех пор в хуторке
Уж никто не живет;
Лишь один соловей
Громко песню поет...
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