Плитка под паркет или паркетная доска - что выбрать?

Каковы особенности использования плитки вместо паркетной доски?

В процессе ремонта мы часто стоим перед выбором: какое напольное покрытие выбрать - плитку или паркетную доску? Все новые позиции уверенно занимает плитка.

Огромный набор преимуществ этого отделочного материала предоставляет возможность использовать его в постройках любого типа: от обычных домов и квартир до крупных общественных помещений.

Более того, выбор покрытия такого типа достаточно велик, а производители стремятся постоянно обновлять предлагаемую палитру. Из большого многообразия таких изделий отдельного внимания заслуживает кафель для пола, полностью имитирующий древесину.

Каковы же особенности использования плитки вместо паркетной доски? Об этом рассказали эксперты интернет-магазина Ceraland.ru, где представлен широкий ассортимент такой плитки - ceraland.ru/pod-parket.

Привлекательный вид

Известно, что натуральные покрытия требуют постоянного ухода, а если этим пренебречь, то они начнут портиться. При облицовке пола плиткой под паркет данный минус сразу отпадает. Материал обладает такими свойствами, что даже после продолжительной эксплуатации сохраняет прекрасный внешний вид.

Высокая прочность

Благодаря соблюдению технологий обжига при производстве такой плитки глина становится стеклообразным веществом, что придает материалу особые свойства, которые можно сравнить разве что с изделиями из гранита. Даже существенные нагрузки, действующие на пол, не в состоянии причинить вреда такому покрытию. Более того, при нахождении в помещении тяжеловесных предметов мебели деформации пола будет исключена.

Кроме этого стоит отметить то, что плитка имеет отличный внешний вид, а также полностью безопасна. При ее производстве были использованы только экологически чистые составляющие, поэтому выделение в атмосферу токсичных веществ полностью исключено. Также материал имеет отличную теплопроводность и устойчив к скачкам температур.

Учитывая такие преимущества, можно сказать о том, что такая паркетная плитка является прекрасным выбором для тех, кто предпочитает практичность без потери в эстетических и качественных характеристиках материала.

