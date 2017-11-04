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Выбираем напольное покрытие: Керамогранит и его преимущества

14:45 4.11.2017
Фото с сайта allremont.com

Керамогранит является новым и достаточно популярным материалом, который зачастую применяется при облицовочных работах

Состоит он из смеси гранита и мрамора, а также кварцевого песка и глины с добавлением природных красителей.

Очень часто плитку из этого материала используют для пола, немного реже с ее помощью украшают поверхности фасадов и стен внутри помещений.

Особенности использования керамогранита

Если сравнить керамогранитную плитку с традиционным кафелем, то она имеет лучшие свойства, которые отличаются высокой прочностью и долговечностью полученного покрытия. Далее речь пойдет об основных плюсах такой плитки.

- Низкое водопоглощение, которое достигается по причине отсутствия пор;
- Полная экологичность при использовании;
- Низкие показатели появления плесени, грибков и прочих микроорганизмов;
- Высокие параметры износостойкости прочности и долговечности, что важно для напольного покрытия;
- Химическая устойчивость к всевозможным чистящим веществам и препаратам;
- Хорошие показатели морозостойкости;
- Доступная стоимость, которая достигается благодаря особому сочетанию мрамора и гранита;
- Легкость и простота ухода за материалом;
- Устойчивость к воздействию ультрафиолета, что позволяет материалу не выгорать на солнце;
- Керамогранит не горит, а также не меняет своего цвета и форм при воздействии высоких температур.

Особенности выбора плитки из керамогранита

Выбрать плитку из керамогранита и прочих материалов и получить профессиональную консульиацию можно на сайте keramogranit.ru.

Перед тем, как приступить к выбору этого напольного материала, нужно разобраться с тем, к какой категории по износостойкости относится помещение, а также определить, где будет производиться укладка напольного покрытия. После чего можно приступить к выбору керамогранита, отталкиваясь от его стоимости и личных предпочтений.

Что касается ухода за плиткой из керамогранита, то он достаточно прост. Любое напольно покрытие нужно периодически мыть и подвергать чистке, особенно если оно уложено в общественных местах. Ведь абразивный песок, который налипает на подошву обуви, может повредить верхний слой любого материала.
 

Темы: Строительство и ремонт
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