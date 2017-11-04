Останкинская телебашня: 50 лет самому высокому сооружению в Европе

В свои 50 Останкинская башня — главный проводник телевидения

В праздничной подсветке, которая отражается в зеркале воды. Так художники изобразили Останкинскую башню на юбилейной марке. 50 лет самому высокому сооружению в Европе.

Фото с сайта moscowtravelbuddy.com

Этот силуэт стал известен задолго до окончания строительства. В 1960-м иностранные газеты писали — советские архитекторы задумали невозможное. Построить башню из железа и бетона высотой в полкилометра. В успех верили не все и в Союзе, но только не инженер Николай Никитин. Автор проекта.

Николай Никитин, главный конструктор Останкинской телебашни, рассказал: "На 3-4-х страничках и были сделаны такие очень простенькие выкладки, которые позволили определить диаметр сооружения и толщину стенок".

Сама антенна начиналась на отметке 385 метров. На верхушке — передатчик правительственной связи. Радиотелефон — прародитель мобильных — заработал в Москве в 1967-м. Правда, только для членов ЦК. Основание построено по революционной технологии. Форма — перевернутой лилии. Опираясь на мощные лепестки, стебель постоянно колеблется от ветра. Амплитуда — пять метров. Из-за этой качки едва не отказались от самой авангардной идеи Никитина — ресторана.

Пол, на котором установлены столики, вращается. И меньше, чем за час, вы можете сделать полный круговой обзор Москвы.

420 метров телецентра Останкино — самый длинный дом в Европе. В коридорах Останкино терялись гости телецентра. Не случайно фильм "Чародеи" позже снимали именно здесь.

Построили два десятка студий площадью до тысячи квадратных метров. Отсюда могли вещать не по двум — сразу по пяти программам. И впервые — в цвете.

Инженер Анатолий Волков день начала трансляций помнит как сегодня: "Какие могут быть чувства?! Конечно, мы все радовались. Представляете — у нас был огромный зал, на 5 этаже, с кабинами управления, в которых стояли пульты. Это все было красиво".

Телевизионный центр был введен в эксплуатацию 4 ноября 1967 года, и уже спустя три дня — 7 ноября, в день 50-летия Октябрьской революции — состоялась первая в нашей стране цветная телевизионная трансляция парада на Красной площади.

В свои 50 Останкинская башня — главный проводник телевидения теперь уже высокой четкости. И, в то же время, памятник профессионализму и дерзости ее создателей.

Автор: Татьяна Проскурякова