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Останкинская телебашня: 50 лет самому высокому сооружению в Европе

13:45 4.11.2017

В свои 50 Останкинская башня — главный проводник телевидения

В праздничной подсветке, которая отражается в зеркале воды. Так художники изобразили Останкинскую башню на юбилейной марке. 50 лет самому высокому сооружению в Европе.

Фото с сайта moscowtravelbuddy.com

Этот силуэт стал известен задолго до окончания строительства. В 1960-м иностранные газеты писали — советские архитекторы задумали невозможное. Построить башню из железа и бетона высотой в полкилометра. В успех верили не все и в Союзе, но только не инженер Николай Никитин. Автор проекта.

Николай Никитин, главный конструктор Останкинской телебашни, рассказал: "На 3-4-х страничках и были сделаны такие очень простенькие выкладки, которые позволили определить диаметр сооружения и толщину стенок".

Сама антенна начиналась на отметке 385 метров. На верхушке — передатчик правительственной связи. Радиотелефон — прародитель мобильных — заработал в Москве в 1967-м. Правда, только для членов ЦК. Основание построено по революционной технологии. Форма — перевернутой лилии. Опираясь на мощные лепестки, стебель постоянно колеблется от ветра. Амплитуда — пять метров. Из-за этой качки едва не отказались от самой авангардной идеи Никитина — ресторана.

Пол, на котором установлены столики, вращается. И меньше, чем за час, вы можете сделать полный круговой обзор Москвы.

420 метров телецентра Останкино — самый длинный дом в Европе. В коридорах Останкино терялись гости телецентра. Не случайно фильм "Чародеи" позже снимали именно здесь.

Построили два десятка студий площадью до тысячи квадратных метров. Отсюда могли вещать не по двум — сразу по пяти программам. И впервые — в цвете.

Инженер Анатолий Волков день начала трансляций помнит как сегодня: "Какие могут быть чувства?! Конечно, мы все радовались. Представляете — у нас был огромный зал, на 5 этаже, с кабинами управления, в которых стояли пульты. Это все было красиво".

Телевизионный центр был введен в эксплуатацию 4 ноября 1967 года, и уже спустя три дня — 7 ноября, в день 50-летия Октябрьской революции — состоялась первая в нашей стране цветная телевизионная трансляция парада на Красной площади.

В свои 50 Останкинская башня — главный проводник телевидения теперь уже высокой четкости. И, в то же время, памятник профессионализму и дерзости ее создателей.

Автор: Татьяна Проскурякова

Темы: Москва, Недвижимость
Источник: Вести
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.11.2017, 16:46
Гость: Точно!

Советские люди смогли даже уничтожить СССР.
04.11.2017, 15:42
Гость: РЖГ

Предлагаю в честь юбилея переименовать в Никитинскую. Он того заслуживает, идея была самая передовая. Да и принято так: Шуховская, Эйфелева.
04.11.2017, 14:35
Гость: ВВВ

Не было задач которые не могли решить Советские люди!
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