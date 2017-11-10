Преимущества покупки жилья в новых домах

Современные новостройки отличает свободная планировка

Приобрести квартиру на первичном рынке хотят многие. Новые дома кажутся соискателям квадратных метров более привлекательной инвестицией. Такая тенденция наблюдается практически во всех городах России. Дело в том, что человек настоящего всячески стремится к тому, чтобы повысить качественный уровень своей жизни.

Старые постройки уже не способны удовлетворить потребности современных людей в полной мере. Если у вас недостаточно средств для приобретения жилья в мегаполисах, стоит рассмотреть варианты, которые предлагают риелторы в менее крупных городах, таких, как Орел, Кемерово, Тула, Саратов.

Например, купить новостройку в Туле поможет портал tula.superrielt.ru. Благодаря наличию интерактивной карты объектов, которая содержит детальную информацию обо всех актуальных предложениях на первичном рынке жилья, выбрать оптимальный вариант не составит труда.

Жилые комплексы в настоящий момент могут похвастаться отличным месторасположением, развитой инфраструктурой, хорошей транспортной развязкой, обустроенностью территории, высоким качеством используемых в процессе строительства материалов, повышенным комфортом, сервисом и безопасностью.

Радуют также широкие возможности в части выбора. Есть здания, которые можно отнести к категории «комфорт», но элитных построек также немало. Естественно предположить, что в последнем случае стоимость квадратного метра будет разительно отличаться в большую сторону. Однако в любом случае цена будет дешевле, если проводить аналогию с аналогичным домом, который уже давно был введён в эксплуатацию в рамках того же района.

Современные новостройки отличает свободная планировка. Теперь человек волен лично распоряжаться квадратными метрами и зонировать пространство по собственному усмотрению. Можно также самостоятельно выбрать этаж и квартиру, в том числе и вид за окном. Размеры предлагаемых к продаже помещений могут кардинально отличаться. Выбор есть и у тех, кто стремится к компактности, и у тех, кто ценит простор.

Чем раньше будет проведена сделка о покупке, тем большую выгоду можно получить. Многие предпочитают покупать жильё на этапе «котлована», с целью максимально сэкономить. Здесь немало рисков, поэтому доверять стоит только проверенным участникам рынка, которые обладают большим положительным опытом сотрудничества с клиентами.

Выбор в пользу покупки квартиры в новостройке очевиден для тех, кто желает грамотно инвестировать средства, сохранить их и приумножить в перспективе.

