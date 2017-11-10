]]> ]]>
Главная Недвижимость Для жизни

Преимущества покупки жилья в новых домах

09:26 10.11.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Современные новостройки отличает свободная планировка

Приобрести квартиру на первичном рынке хотят многие. Новые дома кажутся соискателям квадратных метров более привлекательной инвестицией. Такая тенденция наблюдается практически во всех городах России. Дело в том, что человек настоящего всячески стремится к тому, чтобы повысить качественный уровень своей жизни.

Старые постройки уже не способны удовлетворить потребности современных людей в полной мере. Если у вас недостаточно средств для приобретения жилья в мегаполисах, стоит рассмотреть варианты, которые предлагают риелторы в менее крупных городах, таких, как Орел, Кемерово, Тула, Саратов.

Например, купить новостройку в Туле поможет портал tula.superrielt.ru. Благодаря наличию интерактивной карты объектов, которая содержит детальную информацию обо всех актуальных предложениях на первичном рынке жилья, выбрать оптимальный вариант не составит труда.

Жилые комплексы в настоящий момент могут похвастаться отличным месторасположением, развитой инфраструктурой, хорошей транспортной развязкой, обустроенностью территории, высоким качеством используемых в процессе строительства материалов, повышенным комфортом, сервисом и безопасностью.

Радуют также широкие возможности в части выбора. Есть здания, которые можно отнести к категории «комфорт», но элитных построек также немало. Естественно предположить, что в последнем случае стоимость квадратного метра будет разительно отличаться в большую сторону. Однако в любом случае цена будет дешевле, если проводить аналогию с аналогичным домом, который уже давно был введён в эксплуатацию в рамках того же района.

Современные новостройки отличает свободная планировка. Теперь человек волен лично распоряжаться квадратными метрами и зонировать пространство по собственному усмотрению. Можно также самостоятельно выбрать этаж и квартиру, в том числе и вид за окном. Размеры предлагаемых к продаже помещений могут кардинально отличаться. Выбор есть и у тех, кто стремится к компактности, и у тех, кто ценит простор.

Чем раньше будет проведена сделка о покупке, тем большую выгоду можно получить. Многие предпочитают покупать жильё на этапе «котлована», с целью максимально сэкономить. Здесь немало рисков, поэтому доверять стоит только проверенным участникам рынка, которые обладают большим положительным опытом сотрудничества с клиентами.

Выбор в пользу покупки квартиры в новостройке очевиден для тех, кто желает грамотно инвестировать средства, сохранить их и приумножить в перспективе.
 

Темы: Для жизни, Недвижимость
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.