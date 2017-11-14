В Верховной раде хотят продать здание культурного центра на Арбате

Группа украинских депутатов предлагает закрыть Украинский культурный центр в Москве. Данная инициатива в первую очередь связана с финансовой выгодой украинской стороны.

Как пишут «Известия» со ссылкой на свои источники из партии «Блок Петра Порошенко», Украина хочет заработать на продаже здания центра, который расположен на Арбате. Законопроект «О денонсации Соглашения между кабинетом министров Украины и правительством РФ об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров» уже зарегистрирован в Верховной Раде. Данный законопроект подразумевает закрытие центра в Москве, здание которого «можно выгодно продать».

«С одной стороны, здесь присутствует чисто политический и идеологический момент. Как можно вести речь о культурном сотрудничестве, как у нас говорят, с «агрессором»? С другой стороны, Культурному центру Украины принадлежит здание в самом центре Москвы на Арбате. Его номинальная стоимость порядка $4 млн, а рыночная — от $70 млн. Понимаете, какую из этого можно извлечь выгоду? И набрать политических очков на антироссийском жесте, и заработать», - цитирует издание своего собеседника.

При этом в партии «Блок Петра Порошенко» отметили, что далеко не все депутаты разделяют эту инициативу. В частности, в будущем, если центры будут закрыты, а здания вернутся к России, то «вернуться на Арбат будет очень сложно и дорого, а исключать потепления отношений никогда не стоит».

Многие украинские научные и культурные деятели выступают за сохранение российско-украинского сотрудничества. На имя председателя Рады, верховного комиссара ООН по правам человека, комиссара Совета Европы по правам человека и председателя ОБСЕ было направлено письмо, в котором известные украинцы призывали обратить внимание на тревожную ситуацию с российским и украинским центрами.