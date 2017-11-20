Как определиться с местоположением коттеджного поселка

Загородная недвижимость сегодня пользуется огромной популярностью и спросом

Поэтому не удивительно, что многие покупатели сегодня отдают предпочтение приобретению жилья в коттеджных поселках. Очень много их возводится на окраинах городов. Хотя основная масса людей рассматривает такой дом как жилье на лето, а часть покупателей, отдающая предпочтение проживанию за городом, выбирают коттедж в качестве основного места жительства.

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Выбор коттеджного поселка

Из большого количества предложений, которые имеют место на рынке загородной недвижимости, при выборе подходящего коттеджа многие покупатели руководствуются следующими критериями.

Хорошая экология. Зачастую это важное обстоятельство проживания за городом. К сожалению, не каждый коттеджный поселок может похвастаться хорошей экологией. Часто покупатель не осведомлен о том, что недалеко от поселка находится какое-либо химическое предприятие или мусорная свалка. Поэтому, выбирая коттеджный поселок для приобретения загородного жилья, стоит досконально изучить место его расположения.

Доступность транспорта. Многие люди могут проводить много времени в пробках, отправляясь на работу или учебу. Ежедневная потеря драгоценного времени на транспорт может серьезно отразится на качестве жизни человека, минимизируя все плюсы жизни за городом. Поэтому стоит учесть удаленность поселка от города или места своей работы. Кроме того, стоит засечь время, которое тратится на поездки автомобилем либо автобусом.

Инфраструктура поселка. Весомым плюсом можно считать наличие готовых инженерных сетей и коммуникаций, магазинов, детских площадок и прочих инфраструктурных объектов. Чтобы удостовериться во всем этом, нужно самостоятельно посетить поселок и все хорошенько рассмотреть, пообщаться с его жителями.

Качество возведенного объекта. Многие недобросовестные застройщики часто приобретают дешевые материалы для строительства, а также используют неквалифицированных рабочих, что оказывает влияние на качество постройки. Поэтому, покупая уже готовое жилье нужно провести экспертизу его качества. Лучше сделать это заранее, чем потом страдать от появившихся трещин, обсыпающейся штукатурки, постоянно протекающих труб и так далее.

