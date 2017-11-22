Московская улица попала в рейтинг самых дорогих в мире

Американская компания по аренде и продаже недвижимости Cushman & Wakefield составила рейтинг самых дорогих улиц мира.

На первом месте в списке значится легендарная нью-йоркская Пятая Авеню, где аренда помещения стоит от 28,2 тысяч евро за квадратный метр. Вторую строчку рейтинга заняла Козуэй-Бей в Гонконге (25,6 тысячи евро). Замыкает тройку самых дорогих улиц мира Нью-Бонд-Стрит в Лондоне (16,2 тысячи евро).

Во второй десятке мирового рейтинга оказался Столешников переулок в Москве. Он попадает в данный список уже второй год подряд и считается самой дорогой с точки зрения аренды улицей России. Столешников переулок занимает 15 место, поднявшись на 4 позиции по сравнению с прошлым годом. Аренда помещения здесь стоит до 3 тысяч евро за квадратный метр в год.