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Московская улица попала в рейтинг самых дорогих в мире

15:00 22.11.2017
Столешников переулок. Фото wikipedia.org
Столешников переулок. Фото wikipedia.org

Американская компания по аренде и продаже недвижимости Cushman & Wakefield составила рейтинг самых дорогих улиц мира.

На первом месте в списке значится легендарная нью-йоркская Пятая Авеню, где аренда помещения стоит от 28,2 тысяч евро за квадратный метр. Вторую строчку рейтинга заняла Козуэй-Бей в Гонконге (25,6 тысячи евро). Замыкает тройку самых дорогих улиц мира Нью-Бонд-Стрит в Лондоне (16,2 тысячи евро).

Во второй десятке мирового рейтинга оказался Столешников переулок в Москве. Он попадает в данный список уже второй год подряд и считается самой дорогой с точки зрения аренды улицей России. Столешников переулок занимает 15 место, поднявшись на 4 позиции по сравнению с прошлым годом. Аренда помещения здесь стоит до 3 тысяч евро за квадратный метр в год.

Темы: Москва, Рейтинги, Аренда помещений
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Комментарии читателей
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22.11.2017, 16:21
Гость: Вот за то и гибли русские люди в войне с гитлеровцами,

чтобы сегодняшние коммуняки бабло рубили на сдаче в аренду зданий, построенных русскими.
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