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В Подмосковье разрешили построить более 6 млн кв. м нежилой недвижимости

14:48 22.11.2017
Строительная площадка © KM.RU, Александра Воздвиженская
Строительная площадка © KM.RU, Александра Воздвиженская
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С начала текущего года Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешения на строительство нежилых объектов общей площадью более 6 млн квадратных метров.

«За прошедшие 10 месяцев областным Минстроем выдано разрешительных документов на начало строительства 1539 нежилых объектов, в том числе производственных, торговых, объектов социального и административного назначения, общая площадь которых составляет свыше 6 миллионов квадратных метров», – рассказал заместитель председателя правительства Московской области – министр строительного комплекса региона Максим Фомин, которого цитирует пресс-служба Минстроя.

Наиболее крупные по площади объекты относятся к аграрному сегменту – это тепличные комплексы в городском округе Кашира площадью более 300 тысяч квадратных метров и в Луховицком районе – площадью более 250 тысяч квадратных метров. Также в этом году был дан старт строительству производственного цеха «Мерседес-Бенц» площадью более 67 тысяч квадратных метров в Солнечногорском районе.

По словам заместителя Максима Фомина, в муниципальных образованиях региона в этом году в рамках реализации государственных программ Московской области стартовало строительство более 100 новых учреждений образования, здравоохранения, спорта, культуры, которые планируется сдать в эксплуатацию до конца 2019 года.

Темы: Недвижимость
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Комментарии читателей
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22.11.2017, 20:31
Гость: в Солнечногорске

были хлебозавод и молокозавод.
С большим трудом открыли, потом снова закрыли. Что-то с банковскими делами связано. не по финансам, а по собственности.
22.11.2017, 20:23
Гость: отк

Не знаешь - промолчи. Глядишь, за умного сойдешь. Москвичи первыми будут страдать от подмосковной застройки, потому что Подмосковье - это легкие столицы.
22.11.2017, 20:16
Гость: отк

В Истре был молокозавод, а люди очередь за молоком за 3 часа до открытия магазина занимали. Хотя продукция этого молокозавода была шикарная.
А вчера в сюжете на Нейромир нам поведали, что в Снегирях собираются закрыть ферму, на которой содержатся уникальные коровы, дающие молоко 12%(обычно в пределах 3-4%)жирности. Закрыть собираются ради строительства.
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