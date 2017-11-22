В Подмосковье разрешили построить более 6 млн кв. м нежилой недвижимости

С начала текущего года Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешения на строительство нежилых объектов общей площадью более 6 млн квадратных метров.

«За прошедшие 10 месяцев областным Минстроем выдано разрешительных документов на начало строительства 1539 нежилых объектов, в том числе производственных, торговых, объектов социального и административного назначения, общая площадь которых составляет свыше 6 миллионов квадратных метров», – рассказал заместитель председателя правительства Московской области – министр строительного комплекса региона Максим Фомин, которого цитирует пресс-служба Минстроя.

Наиболее крупные по площади объекты относятся к аграрному сегменту – это тепличные комплексы в городском округе Кашира площадью более 300 тысяч квадратных метров и в Луховицком районе – площадью более 250 тысяч квадратных метров. Также в этом году был дан старт строительству производственного цеха «Мерседес-Бенц» площадью более 67 тысяч квадратных метров в Солнечногорском районе.

По словам заместителя Максима Фомина, в муниципальных образованиях региона в этом году в рамках реализации государственных программ Московской области стартовало строительство более 100 новых учреждений образования, здравоохранения, спорта, культуры, которые планируется сдать в эксплуатацию до конца 2019 года.