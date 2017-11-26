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Преимущества и недостатки заборов из сетки рабицы

14:02 26.11.2017
Фото с сайта diy.obi.ru
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Конструктивно все существующие заборы из сетки похожи: опоры, сетка и крепежные элементы

Стальную сетку рабицу стоит назвать наиболее доступным и надежным материалом, который нашел свое применение при организации ограждений. Часто такая сетка используется для защиты производственных территорий и объектов жилой застройки от проникновения посторонних лиц. Где приобрести качественный материал для строительства добротного ограждения?

АО ЛЕПСЕ является современным промышленным предприятием, которое специализируется на проектировании, изготовлении и реализации стальных сеток, а также панельных ограждений.

Плюсы существующих ограждений из сетки

Конструктивно все существующие заборы из сетки похожи: опоры, сетка и крепежные элементы. Разнообразить такие заборы можно такими способами:

• обустроить основание из кирпича и возвести опорные столбики, на которые и закрепить материал;
• отдать предпочтение рабице с ячейками оригинальных форм;
• выбрать оригинальную краску для сетки.

Плюсы возведения забора из рабицы следующие:

- Простота монтажа. Такое ограждение может соорудить даже один человек, который не имеет достаточного опыта. Используемые столбы нуждаются в особом усилении, а в качестве крепежа можно использовать проволоку;

- Стоимость. Невысокая цена материала, а также отсутствие сложных и дорогостоящих операций при монтаже делает этот вид забора наиболее дешевым. Таким образом, можно выполнять ограждение достаточно крупных участков;

- Доступ света и воздуха. Материал не ограничивает участок в солнечном свете и не противостоит движению воздуха. Поэтому рабица прекрасно подойдет для садов и дач;

- Универсальность. Этот материал может использоваться на территориях любого назначения;

- Долговечность. Хотя речь идет о стальном изделии, такая сетка спокойно выдерживает разные негативные влияния атмосферы и может эксплуатироваться годами. Также стоит отметить ее высокую ремонтопригодность, что добавляет забору большей долговечности.

Такой тип забора можно назвать достаточно быстрым и весьма эффективным вариантом решения проблем с безопасностью на объекте любой площади при ограниченности денежных средств. Простота конструкции позволяют соорудить такое ограждение в любом месте за минимум времени.
 

Темы: Недвижимость
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