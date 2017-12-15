Власти предложили не отдавать застройщикам деньги дольщиков до сдачи дома

В России появится новая схема долевого финансирования строительства, в которой компания-застройщик не сможет получить деньги покупателей, пока не сдаст объект. Об этом со ссылкой на план, подготовленный Минстроем, Центробанком и Агентством ипотечного жилищного кредитования пишут «Ведомости».

Власти предложили с 1 июля 2019 года полностью запретить застройщикам брать деньги за еще не сданные квартиры. Вместо этого участники долевого строительства смогут покупать будущее жилье, внося деньги на эскроу-счета в специально отобранных банках.

Как и сейчас, вносить деньги на счет покупатели смогут только после того, как застройщик получит разрешение на строительство. Договор долевого участия будет регистрироваться в Росреестре.

Если застройщик нарушит срок сдачи объекта, покупатель сможет забрать свои деньги из банка. На случай отзыва лицензии у банка предлагается ввести новый механизм страхования вкладов — до 10 миллионов рублей (только для долевого строительства).

Опрошенные «Ведомостями» строительные компании заметили, что новый механизм не позволит им зарабатывать, храня полученные от покупателей деньги на банковских вкладах. Эта разница будет заложена в стоимость жилья. Если для застройщиков не проработают кредитные схемы, то рост цен может составить 20-30%.

Подготовленный план по изменению долевого участия в строительстве — это реализация распоряжения президента Владимира Путина, который поручил в течение трех лет полностью отказаться от существующей схемы.

Летом 2017 года был принят закон о формировании фонда дольщиков, из которого будут выплачиваться компенсации тем, чья строительная компания не смогла выполнить обязательства.