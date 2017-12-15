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Власти предложили не отдавать застройщикам деньги дольщиков до сдачи дома

10:15 15.12.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В России появится новая схема долевого финансирования строительства, в которой компания-застройщик не сможет получить деньги покупателей, пока не сдаст объект. Об этом со ссылкой на план, подготовленный Минстроем, Центробанком и Агентством ипотечного жилищного кредитования пишут «Ведомости».

Власти предложили с 1 июля 2019 года полностью запретить застройщикам брать деньги за еще не сданные квартиры. Вместо этого участники долевого строительства смогут покупать будущее жилье, внося деньги на эскроу-счета в специально отобранных банках.

Как и сейчас, вносить деньги на счет покупатели смогут только после того, как застройщик получит разрешение на строительство. Договор долевого участия будет регистрироваться в Росреестре.

Если застройщик нарушит срок сдачи объекта, покупатель сможет забрать свои деньги из банка. На случай отзыва лицензии у банка предлагается ввести новый механизм страхования вкладов — до 10 миллионов рублей (только для долевого строительства).

Опрошенные «Ведомостями» строительные компании заметили, что новый механизм не позволит им зарабатывать, храня полученные от покупателей деньги на банковских вкладах. Эта разница будет заложена в стоимость жилья. Если для застройщиков не проработают кредитные схемы, то рост цен может составить 20-30%.

Подготовленный план по изменению долевого участия в строительстве — это реализация распоряжения президента Владимира Путина, который поручил в течение трех лет полностью отказаться от существующей схемы.

Летом 2017 года был принят закон о формировании фонда дольщиков, из которого будут выплачиваться компенсации тем, чья строительная компания не смогла выполнить обязательства.

 

Темы: Недвижимость, Рынок недвижимости в России
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Комментарии читателей
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15.12.2017, 15:54
Гость: англичанину

это англичану до русских ещё далеко, а проблемы будоражат из-за того что таки вот англичане всё воруют в РФ и прут из страны в англию.
Если бы таки англичане не украдывали бы собранные средства, то долевое строительство самый дешёвый способ получить жильё, а если учесть что банки закрывают пачками, то риск быть в закрытом в банке больше, чем риск от недостроя, т.к. достроить можно, а деньги из лопнувшего банка не вернуть.
Да и прокладка много денег сожрёт в виде процентов.
15.12.2017, 14:50
Гость: такс

Берёш кредит в банке деньги там и остаются потом приходит застройщик и тоже берёт кредит у банка из этих денег Хорошая кормушка
15.12.2017, 14:14
Гость: Россиянам до англичан еще очень далеко

Я живу в Англии 25-й год и не видел ничего подобно. Думаю, что это чисто российский продукт. Англичане народ в своей массе, включая бизнес сообщество, законопослушный. Поэтому такие схемы здесь и представить не возможно. Все жилье строится на кредитные средства, а когда местные надзорные органы примут дома в эксплуатацию, продается по рыночной цене. Никто с потенциальных покупателей денег не собирает. Я поменял жилье 6 раз и ни разу не сталкивался с проблемами, которые будоражат Россию. Что касается США, - не знаю, никогда там не был и нет никакого желания туда ехать. Английский образ жизни мне больше по душе.
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