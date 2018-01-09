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Роспотребнадзор предложил уменьшить солнечный свет в квартирах

14:13 9.01.2018
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Для столичного жилья могут быть введены отдельные санитарно-эпидемиологические требования, отличные от действующих по всей стране. Их разработали в Роспотребнадзоре. В столичных новостройках предлагается разрешить строительство парковок на первых этажах. Кроме того, в будущие московские многоэтажки солнце будет заглядывать реже, чем в уже построенные дома. Эксперты отмечают, что столицу ждет уплотнение городской застройки из-за предстоящей реновации жилья. Чем ближе располагаются друг к другу дома и чем они выше — тем меньше солнца попадает в квартиры.

Роспотребнадзор разработал проект «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях... для территории города Москвы», его требования будут относиться только к новостройкам. «Известия» ознакомились с документом.

В частности, в СанПиНе смягчены требования к инсоляции. Если в уже построенных жилых домах солнечный свет должен непрерывно проникать в квартиры не менее двух часов с 22 марта до 22 сентября, то в будущих новостройках — с 22 апреля по 22 августа.

В Роспотребнадзоре рассказали, что требования к инсоляции новостроек в 2017 году смягчены по всей центральной зоне страны. Был обновлен федеральный СанПиН, речь идет о территории 58° с. ш. — 48° с. ш. — от Великого Новгорода до Хабаровска. Также в столичные санитарные требования из обновленных федеральных перекочевали нормы по инсоляции детских площадок, которые были уменьшены с трех до двух с половиной часов в день.

Московский проект также разрешает устройство стоянок не только на подвальных и цокольных, но и на первом и последующих наземных этажах многоквартирных домов. При этом парковки «должны быть отделены от жилой части здания этажом нежилого назначения и иметь определенное расстояние от въезда-выезда до окон жилых комнат квартир».

Между тем в Роспотребнадзоре позже сообщили, что термин "инсоляция" означает облучение поверхностей и пространств прямыми солнечными лучами, а естественная освещенность согласно межгосударственному стандарту "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности" создается внутри помещения светом неба (непосредственным или после отражения)".

Темы: Здоровье, Недвижимость, Роспотребнадзор
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Комментарии читателей
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09.01.2018, 20:15
Гость: Для укрепления бюджета

необходим прогрессивный налог на свет.
09.01.2018, 19:37
Гость: Да уж

и если курить в многоквартирных домах запрещено, можно уменьшить подаче воздуха в квартиры. Нужно запретить открывать форточки и тем более окна , а двери нужно всем оборудовать шлюзом.
09.01.2018, 18:50
Гость: Алекс Цой

Пухни пухни Нерезиновая!
Все комментарии (16)
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