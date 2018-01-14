Жители попавшего под реновацию дома пожаловались в ФСБ на угрозы

В Москве жители попавшего в программу реновации дома, которых начали переселять в новостройку, написали обращение начальнику ОМВД района, прокурору и в территориальный отдел ФСБ (копия обращения есть у РБК).

Граждане жалуются, что их вынуждают переезжать в непригодный для проживания дом. Жалобу в спецслужбу подписала часть жильцов дома 20, корпус 1 по проспекту маршала Жукова в районе Хорошево-Мневники. Он вошел в программу реновации по результатам голосования на сайте «Активный гражданин».

Жителей пятиэтажки​ на проспекте Жукова начали переселять в новостройку на Карамышевской набережной, д. 60. Столичные власти пообещали жильцам компенсацию в размере 9 тыс. руб. за 1 кв. м. Официально о начале переселения москвичей по программе реновации ничего не сообщалось.

В обращении жителей в правоохранительные органы от 14 декабря прошлого года говорится, что 19 октября они получили письмо от департамента городского имущества Москвы о том, что их дом снесут в связи с изъятием земельного участка под строительство метро. Жителям предложили переселиться в дом 60 на Карамышевской набережной. Осмотреть квартиры они смогли в ноябре, после чего написали в мэрию, что новый дом непригоден для проживания, так как построен с нарушением технических нормативов. В новостройке двери вылетают из косяков, сантехника шатается, розетки выпадают из стен, а сами стены — в трещинах и дырах, пишет РБК. Поэтому после сдачи квартир жителям придется вновь ремонтировать помещения.

Телеканал РБК, съездив в новостройку, выяснил, что в построенном в апреле доме текут трубы и осыпается штукатурка. Представители подрядчика уверяют, что это нестрашно — дом будет давать «усадку» еще около года. Другие недочеты застройщики обещают исправить. Впрочем, часть жильцов заявили РБК, что довольны переездом, поскольку получили квартиры большей площади и с высокими потолками.

Других вариантов переселения взамен непригодной новостройки власти не предложили, утверждают авторы обращения. Вместо этого на жильцов начали «оказывать давление»: в их пятиэтажке отключали электричество, воду, отопление, срезали балконы. «Имеют место и угрозы поджога принадлежащих нам помещений, исходящие от неустановленных лиц», — говорится в обращении жильцов в ФСБ.