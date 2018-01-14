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Жители попавшего под реновацию дома пожаловались в ФСБ на угрозы

12:30 14.01.2018
Строящийся дом © KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В Москве жители попавшего в программу реновации дома, которых начали переселять в новостройку, написали обращение начальнику ОМВД района, прокурору и в территориальный отдел ФСБ (копия обращения есть у РБК).

Граждане жалуются, что их вынуждают переезжать в непригодный для проживания дом. Жалобу в спецслужбу подписала часть жильцов дома 20, корпус 1 по проспекту маршала Жукова в районе Хорошево-Мневники. Он вошел в программу реновации по результатам голосования на сайте «Активный гражданин».

Жителей пятиэтажки​ на проспекте Жукова начали переселять в новостройку на Карамышевской набережной, д. 60. Столичные власти пообещали жильцам компенсацию в размере 9 тыс. руб. за 1 кв. м. Официально о начале переселения москвичей по программе реновации ничего не сообщалось.

В обращении жителей в правоохранительные органы от 14 декабря прошлого года говорится, что 19 октября они получили письмо от департамента городского имущества Москвы о том, что их дом снесут в связи с изъятием земельного участка под строительство метро. Жителям предложили переселиться в дом 60 на Карамышевской набережной. Осмотреть квартиры они смогли в ноябре, после чего написали в мэрию, что новый дом непригоден для проживания, так как построен с нарушением технических нормативов. В новостройке  двери вылетают из косяков, сантехника шатается, розетки выпадают из стен, а сами стены — в трещинах и дырах, пишет РБК. Поэтому после сдачи квартир жителям придется вновь ремонтировать помещения.

Телеканал РБК, съездив в новостройку, выяснил, что в построенном в апреле доме текут трубы и осыпается штукатурка. Представители подрядчика уверяют, что это нестрашно — дом будет давать «усадку» еще около года. Другие недочеты застройщики обещают исправить. Впрочем, часть жильцов заявили РБК, что довольны переездом, поскольку получили квартиры большей площади и с высокими потолками.

Других вариантов переселения взамен непригодной новостройки власти не предложили, утверждают авторы обращения. Вместо этого на жильцов начали «оказывать давление»: в их пятиэтажке отключали электричество, воду, отопление, срезали балконы. «Имеют место и угрозы поджога принадлежащих нам помещений, исходящие от неустановленных лиц», — говорится в обращении жильцов в ФСБ.

Темы: Москва, Рынок недвижимости в Москве
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Комментарии читателей
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14.01.2018, 19:31
Гость: Бывший

А эти 60% это тоже результат работы ФСБ? Если так, то Вы либо их недоработка, либо с Украины строчите.
14.01.2018, 19:29
Гость: Бывший

А где же, где же, где же, та страна обетованная, где не закручивают гайки, где уважают народ до такой степени, что полиция не открывает огонь по детям с игрушечными пистолетами, инвалидам, и неграм, где оказывают бесплатную медицинскую помощь и за доставку по скорой и экстренную операцию не берут денег, где пенсионеры ездят бесплатно в общественном транспорте, где 40 миллионов нищих не живут на продовольственные карточки, где из детей не делают с 3 лет пидo... геев? Где нет американских бак. лабораторий, испытывающих на туземцах боевые вирусы, где правители не ловят возле сортира хозяина мира, где правитель принимает владык, ещё недавно присягавших на верность этому же хозяину мира?
14.01.2018, 18:17
Гость: Ха

Ой поезжайте поезжайте. Там вас очень ждут а еще больше в Израиле.
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