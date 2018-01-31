Батарея раздора: тепло раздадут по счетчику

Правительство хочет дать гражданам легальный способ экономить на платежах за отопление

Собственники квартир смогут платить за тепло по индивидуальным счетчикам, а не по нормативу или общедомовому потреблению. С такой инициативой выступил Минстрой России. Эксперты поддерживают эти новации, поставщики тепла считают, что реализовать их будет проблематично.



Фото с сайта mrpl.city

Минстрой России разработал проект постановления правительства РФ, согласно которому собственник жилья сможет платить за отопление по показателям индивидуального прибора учета. Документ размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.

Сегодня можно производить расчет за тепло согласно показаниям индивидуального прибора учета, только если они установлены и работают во всех квартирах многоквартирного дома, пояснили «Газете.Ru» в Минстрое.

Ведомство предлагает новую формулу, согласно которой можно будет рассчитать потребление, исходя из показателей квартирного счетчика. Такой подход, отметили в пресс-службе Минстроя, позволит решить проблему индивидуального отопления, поскольку сегодня люди, которые срезали батареи, все равно платят за них.

По этому постановлению, если у человека стоит счетчик, то его показатели учитываются в любом случае, даже если у остальных жильцов дома нет этого оборудования, поясняет депутат Госдумы Александр Сидякин.

«В этом случае из показателей общедомовых приборов учета вычитаются данные конкретного индивидуального прибора, а человек доплачивает дополнительно обогрев мест общего пользования в доме», — добавил собеседник «Газеты.Ru».

Сейчас не очень качественная проработка нормативной базы не стимулирует людей на установку приборов учета и экономию ресурсов и денег.

Платеж за отопление в зависимости от региона может занимать до 50% ежемесячной платы по жилищно-коммунальным услугам. При этом попытки сэкономить на потреблении, установив счетчик, срезав батареи или выключив их в дневное время суток, де-факто не работают.

Даже если человек платил по показателям счетчика, в конце месяца приходит перерасчет. Приходится доплачивать, исходя из показателей общедомового прибора учета или, в случае его отсутствия, нормативов потребления, рассказал эксперт рабочей группы «Качество жизни» Общероссийского народного фронта (ОНФ) Арсений Беленький.

«Люди часто платят по счетчику, а потом им приходится доплачивать из своего кармана по итогам перерасчета из-за того, что не все жильцы установили счетчики или не все передали по ним данные», — высказал мнение собеседник «Газеты.Ru».

По данным ОНФ, разница в платежах может доходить до 1500-2000 рублей в месяц. В судах постоянно рассматриваются иски подобного плана, и суды принимают решения в пользу начисления по нормативам для тех, у кого стоят счетчики, добавил Беленький.

Застройщики, в свою очередь, напоминают, что согласно федеральному закону об энергосбережении с 1 января 2012 года, установка индивидуальных приборов учета тепла в новом строительстве и реконструкции является обязательной.

«Установка любого прибора учета с 2012 года является обязательством застройщика», — обратил внимание Сергей Пак, директор по строительству ГК «Гранель». Если учитывать, что, по данным Росстата, в год за это время возводилось порядка 40 тысяч домов, то сегодня речь идет примерно о 250 тысяч объектов с поквартирным обеспечением индивидуальными счетчиками тепла.

Поставщикам тепла новация Минстроя грозит сокращением выручки, поскольку нормативы традиционно выше фактического потребления «по счетчику». Но у ресурсоснабжающих организаций есть и другие причины не спешить поддерживать инициативу.

До принятия указанных в постановлении изменений необходимо произвести оценку социально-экономических последствий для граждан, у которых не установлен индивидуальный прибор учета тепловой энергии, отмечают в компании «Т Плюс», работающей на рынке теплоснабжения.

Поскольку в настоящее время обязанности по установке индивидуальных приборов учета тепла для граждан нет, то могут возникнуть ситуации, когда «при экономии гражданами в квартирах с приборами учета, путем перекрытия батарей и, как следствие, уменьшения расхода тепловой энергии, отопление будет происходить за счет соседей, в том числе неоприборенных».

«Это приведет к увеличению их потребления и, соответственно, к росту платы. В итоге это чревато недовольством граждан», — считают в компании.

«Кроме того, в данном проекте не урегулирован порядок расчета платы за отопления при способе оплаты отопления равномерно в течение календарного года (так называемая 1/12), что вводит правовую неопределенность в порядке расчета. Потребитель, установив индивидуальный прибор учета тепловой энергии, не сможет получить экономию в том периоде, в котором она достигнута, поскольку порядок расчета в данной модели подразумевает расчеты исходя из средней величины», — также отметили в «Т Плюс».

В МОЭК (единая теплоснабжающая организация Москвы) считают, что в настоящий момент реализовать инициативу Минстроя невозомжно.

«В настоящее время квартиры в многоквартирных домах невозможно оборудовать индивидуальными приборами учета тепловой энергии — для этого необходима горизонтальная разводка. Кроме того, между смежными квартирами происходит теплообмен, поэтому корректно посчитать объем тепловой энергии, израсходованной конкретной квартирой, не представляется возможным», — заявили «Газете.Ru» в компании.

По мнению Арсения Беленького, идея постановления исключительно верная. Если человек потратил деньги и время на установку счетчика, то справедливо, что он должен платить по показанию своего прибора. Таким образом, эта мера стимулирует людей к энергосбережению, и потребители могут просчитать эффект от установки счетчиков.