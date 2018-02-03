Минобороны игнорирует капремонт военных городков

Военное ведомство является одним из самых недисциплинированных плательщиков взносов за капремонт

В последнее время удручающее состояние жилищного фонда военных городков вызывает все более широкий общественный резонанс. Жалобы на невыносимые условия существования и аварийную коммунальную инфраструктуру поступают практически со всех концов страны.

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По словам сенатора Аркадия Чернецкого, «Минобороны повернулось спиной к капитальному ремонту своего жилого фонда, ничего не делает, и делать особенно ничего не собирается».

Ведомство практически не участвует в программе капремонта и является злостным неплательщиком взносов. По этой причине еще осенью прошлого года на IV Всероссийском съезде региональных операторов капремонта обсуждалась возможность исключения домов Минобороны из программы. Как накануне рассказала зампред Общественного совета Минстроя Светлана Разворотнева, несмотря на сложившуюся ситуацию, конструктивного диалога с военными построить так и не удалось.

Долги за капремонт Минобороны имеет во многих регионах. Так, в Самарской области осенью прошлого года сумма задолженности превышала 5 млн рублей. Практика неплатежей характерна и в Зауралье. А отсутствие ремонта тянет за собой целый «букет» коммунальных проблем.

В настоящее время жилфонд и коммунальное хозяйство большинства военных городков доведено до плачевного состояния. Так, в военном общежитии на 4-й Деревенской улице в Иваново из-за аварийности сетей еще летом был отключен газ, происходят постоянные перебои с водой, течет кровля, а душевые закрыты еще в 2000 году.

«Часть несущих конструкций находится в аварийном состоянии: имеется разрушение наружной стены. Требуется провести работы по замене системы отопления, водопровода, канализации, электроснабжения, необходим ремонт кровли, фасада, отмосток, надо заменить окна», - так оценили состояние этого общежития специалисты.

Такая же участь ждет и другие военные городки по всей стране. Отсутствие активного участия в программе капремонта и в целом недостаточное финансирование сферы военного ЖКХ уже принесли свои плоды. Сейчас единственным выходом является передача непрофильного фонда Минобороны муниципальным властям.

Однако и здесь ситуация развивается не лучшим образом. Например, в Комсомольске-на-Амуре военные пытаются заставить администрацию города взять на свой баланс помимо жилых объектов еще и почти развалившиеся казармы, склады и гаражи. Власти всячески противятся такому, не представляющему коммерческий интерес, «бонусу».

Стоит отметить, что Минобороны является крупнейшим должником и перед ресурсоснабжающими компаниями. Общий долг уже исчисляется триллионами рублей. Только на Дальнем Востоке ведомство не заплатило энергетикам более 1 млрд рублей.

