Сенаторам построят дополнительную резиденцию в центре Москвы

Управление делами президента РФ занялось строительством дополнительного здания для Совета Федерации в центре Москвы, сообщает «Коммерсант».

Согласно проекту, на месте ветхого здания 1917 года постройки по адресу улица Петровка, дом 17, строение 19, запланировано возведение восьмиэтажной резиденции площадью до 14 тысяч квадратных метров, соединенной надземным переходом с главным корпусом Совфеда.

На реализацию проекта выделено 2,3 миллиарда рублей. Предполагается, что таким образом Совет Федерации практически удвоит занимаемую площадь на Петровке.

Это позволит разместить недостающие кабинеты для 90 сенаторов (более половины их общего числа — 170) и сотрудников аппарата, которые вынуждены работать в здании на Новом Арбате. Кроме того, кабинеты понадобятся для 17 потенциальных членов СФ, которые могут быть назначены по «президентской квоте». Как пояснил «Коммерсанту» один из сотрудников СФ, «одни сенаторы не могут быть равнее других», поэтому их размещение по разным адресам вызывало недовольство «отселенных».

Ранее Управделами президента, отвечающее за эксплуатацию всех зданий высших органов власти, также объявляло о планируемой в 2018 году реконструкции здания Госдумы на Охотном Ряду. На эти цели будет выделено 710,4 миллиона рублей. Об этом стало известно после того, как правительство отказалось от планов строительства единого парламентского центра в Нижних Мневниках на северо-западе Москвы.