Зачем власть выпустила провокаторов против обманутых дольщиков

Тех, кто выступил против Грудинина, покажут телеканалы, проблемы 2,5 млн человек опять не заметят

17 февраля в Москве прошел Второй всероссийский съезд дольщиков, его участниками стали более 1300 делегатов из всех регионов страны. Как и первый съезд обманутых дольщиков, прошедший в 2017 году, мероприятию оказала содействие КПРФ, а в числе выступавших были кандидат в президенты России от КПРФ и НПСР Павел Грудинин и председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

Фото с сайта kprf.ru

Обманутые дольщики, ставшие жертвами многочисленных недобросовестных застройщиков, активно борются за свои права: надписи на плакатах участников съезда вроде «у меня украли будущее» — это вовсе не преувеличение. По статистике, с которой начал собрание депутат Госдумы Валерий Рашкин, от обмана при долевом строительстве пострадало более 2,5 миллионов граждан РФ и только в Москве под ударом более 20 тысяч семей.

«Далеко не всегда недострои признаются проблемными объектами, даже если просрочены сроки по первичной документации, отсутствуют дорожные карты по решению проблем», — отметил депутат от КПРФ.

Выступавшая следом член рабочей группы Общественного движения обманутых дольщиков России Юлия Петрухина констатировала — с первого съезда прошло больше года, и обманутых дольщиков стало еще больше.

— Проблемы всероссийского обмана уже не спрятать. Продолжать делать вид, что ничего не происходит и фальсифицировать статистику обманутых граждан и долгостроев — это подталкивать экономически активную часть населения к социальному взрыву. Мы пишем тысячи обращений, выходим на пикеты и митинги, устраиваем голодовки, действуя в рамках законодательства. Но власть продолжает нас игнорировать, люди умирают, не дождавшись жилья, — сообщила она.

Как сказала Юли Петрухина, по статистике Минстроя, дольщики инвестировали 4,5 триллиона рублей, что составляет треть бюджета страны и более 50% жилья строится с привлечением средств граждан.

— Мы заплатили за право иметь жилье, но никак не быть обворованными. Долевому строительству исполнилось 13 лет, и 13 лет проблема обманутых дольщиков не решается. Итог федерального закона № 214 — мы оказались обмануты и сброшены как ненужный балласт. Чиновники убеждали нас в порядочности этих застройщиков, а теперь отмахиваются как от мух. При обращении в правоохранительные органы мы получаем ответы, что нецелевого использования средств нет вплоть до начала процедуры банкротства, когда и взять уже нечего. Почему эти чиновники до сих пор на свободе? 214-й закон узаконил безответственность чиновников — антиконституционный по своей сути, он лишает нас права на жилье, — заявила Юлия Петрухина.

Далее на съезде сделали небольшой флешбек — на экране было показано видео 2011 года. На нем Владимир Путин говорит о том, что в стране более 70 тысяч обманутых дольщиков, чьи «права и интересы были грубо нарушены». Сообщает, что к 1 июля 2012 года должны быть решены проблемы подавляющего числа дольщиков.

Какой сейчас год? 2018-й? Как говорила героиня фильма «Любовь и голуби», прилетели уж, наверное.

— Прошло 6 лет и ситуация только ухудшилась. На сайте Госдумы указано более 2,5 миллионов обманутых дольщиков по всей стране. Мыльный пузырь долевого строительства лопнул. Статус проблемности объекта определяется муниципальными образованиями, которые, чтобы не портить статистику, отказываются признавать их проблемными. На федеральном уровне происходит искажение картины, — считает Юлия Петрухина.

В резолюции II общероссийского съезда обманутых дольщиков и пайщиков отмечается, что на 1 января 2013 года в России было 870 проблемных объектов и около 86 тысяч (по экспертным оценкам — до 120 тысяч) пострадавших дольщиков. К 2017 году ситуация ухудшилась катастрофически — долгостроев стало более 900, а дольщиков, как было сказано, более 2,5 миллионов.

Участники съезда отмечают, что составленные в соответствии с поручениями президента от 2016 и 2017 годов и постановлением правительства № 1063 дорожные карты оказались неэффективным инструментом. Во-первых, разработаны они только из расчета официально признанных проблемными долгостроев, во-вторых, мер финансового характера не содержат, не дают гарантий по достройке, кроме того, не предусмотрена ответственность органов исполнительной власти за принятые решения. То есть приехать куда-то по этой дорожной карте сложно.

Также в резолюции говорится об отсутствии Федеральной программы завершения строительства проблемных объектов, нет прозрачных и быстрых механизмов отчуждения земель и мер мотивации нового застройщика, не предусмотрены «ипотечные каникулы» для дольщиков с объектами, которые не были введены в эксплуатацию. В общем, много чего нет, да и не предвидится.

— Когда мы решили с московским горкомом, Валерием Рашкиным, Андреем Клычковым обобщить проблему обманутых дольщиков, я просто ахнул, ни в одном ведомстве, ни в одном министерстве не было реальной картины. Только когда мы с помощью вас собрали настоящую информацию, выяснилось — почти тысяча брошенных объектов, сотни тысяч обманутых семей, люди мыкаются годами и за свои деньги не могут получить квартиры. Вы слышали, что было поручение президента, но прошли годы, а воз и ныне там. Нам обещали подвижки, дорожные карты, выяснилось, что они сплошь и рядом нарушаются. А самое удивительное — здесь у нас в Московской области, куда все ездят отдыхать, самая мерзкая картина — больше всего обманутых дольщиков в стране. Еще более поразило, что 31 миллиард рублей за последнее время собрали страховые компании, это очередные упыри, жулики и воры — ни одного факта поддержки вас со стороны этих компаний не было, — заявил на съезде Геннадий Зюганов.

Лидер КПРФ напомнил три пункта, которые партия предлагала для решения проблемы, но к чему пока не желает прислушиваться власть:

— Первое: если глава района делает землеотвод под строительство, он должен отвечать лично и бюджетом всего района. В противном случае это не власть, а пособники жуликов и воров. Второе: если вы собрали деньги, отвечаете за их правильное расходование… Деньги дольщиков, аккумулируясь в каком-то банке, должны идти только на финансирование конкретных объектов. Третье: правоохранительная система должна принять меры ко всем жуликам, обманувшим людей.

Взявший затем слово кандидат в президенты Павел Грудинин по российским меркам — застройщик неправильный, руководимый им «Совхоз имени Ленина», по словам директора, за 17 лет построил более 250 тысяч кв. м. жилья, и денег хватило не только на квартиры, но и на социальные объекты вроде великолепной школы, детских садов. Показанный в рамках съезда фильм о совхозе, было видно, произвел сильное впечатление на обманутых дольщиков.

— Кто виноват и что делать? Виновата коррупция, чиновники, государство, которое не защищает простых граждан. Проблема застройщиков в области коррупции, нужно разбираться с ней на местах. Чиновники делают все, чтобы собрать с застройщиков деньги. Подписывают разрешения на строительство фирме с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, за ввод в эксплуатацию платят до 30 миллионов взятки за один дом. Деньги застройщиков уходят коррупционерам. Деньги людей, которые должны получить квартиры, уходят тем, кто наживается на этом строительстве, — заявил Павел Грудинин.

Кандидат от КПРФ и НПСР предложил вернуться к практике разрешения продажи квартир в доме по мере его постройки:

— Построил фундамент — 15% квартир можешь продать, еще 3 этажа — еще какое-то количество. Нельзя разрешать строительные пирамиды, созданные при этой власти, когда застройщики собирают с людей деньги, а потом что-то делают, — отметил Павел Грудинин.

Как всегда, на собраниях обманутых дольщиков, было шумно и громко, выступавшие ораторы из рабочей группы Госдумы по защите прав участников долевого строительства Альмира Сарсеева и Лора Митт постоянно прерывались аплодисментами. Например, когда Сарсеева процитировала планы «Единой России» работать с дольщиками в течении ближайших 5−7 лет. «За это время или падишах умрет, или осел сдохнет», — сказала женщина.

— Они слепоглухонемые. Глухие, потому что не слышат нас на митингах, слепые, потому что не видят, как мы толкаем двери, чтобы попасть на некоторые заседания. В Ростове не позвали наших дольщиков, позвали лояльных к «Единой России» под патронатом Дроздовой. Она сказала: «Все в ЖСК». «Все в ЖСК» вы все слышали на протяжении 10 лет. Давайте, в конце концов, положим этому конец, пусть они сами идут в ЖСК, — призвала Лора Митт.

Разумеется, мероприятие с участием Павла Грудинина — с учетом методов нынешней предвыборной кампании — не могли миновать провокаторы. Каких-то фальшивых пайщиков совхоза имени Ленина не пустили на съезд, какие-то попробовали устроить скандал непосредственно на собрании. По «стечению обстоятельств» именно рядом с ними оказались камеры большинства телеканалов и, видимо, стоны этих людей только и попадут в новости. А вот цифра в 2,5 миллиона обманутых дольщиков — это вряд ли.

Ну а что, это же Павел Грудинин со своим образцовым совхозом с беспроцентными ссудами на жилье виноват в том, что в России десятилетиями обманывают людей и никто не несет за это никакой ответственности. Да и во всех остальных проблемах нашей экономики также виноват Грудинин со своими предложениями по их решению.

— Не имеет значения, какие провокаторы и какие СМИ за нами гоняются. Главное, что мы вместе. Очень хочу, чтобы у нас с вами все получилось, чтобы вы получили свои квартиры и понимали, что власть о вас заботится. Чтобы не было так, как сейчас говорилось, что вы молодцы, много денег вложили в экономику. А так, чтобы вы получили то, за что платили деньги, свои квартиры и хорошую жизнь, — обратился к залу Павел Грудинин.

— Неважно, кто будет президентом, если другой президент сделает то, что я говорю, жизнь станет лучше, — завершил кандидат свое выступление.

А Геннадий Зюганов пообещал, что КПРФ продолжит борьбу за решение проблем дольщиков:

— Уже во вторник внесем ваши предложения по каждому объекту и президенту, и правительству, и комитетам Госдумы, и каждому из депутатов. Наша задача — добиться в ближайшие 1−2 года решения этих проблем, — сообщил председатель ЦК КПРФ.

Автор: Олег Бабкин