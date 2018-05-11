«Яндекс.Карты» досрочно открыли Крымский мост

На сервисе «Яндекс.Карты» появилась возможность проложить прямой автомобильный маршрут в Крым и обратно через мост, соединяющий два берега Керченского пролива. При этом строительство переправы еще не завершено.

Например, если начинать маршрут от Керчи, а конечным пунктом назначения выбрать Анапу, то сервис рассчитывает время в пути, ведя дорогу через мост. По данным «Яндекс.Карт» она займет чуть более двух часов и составит километров.

Если же выбирать более длительный отрезок пути и ехать, скажем, из Москвы, то карты просчитывают время в пути и километраж без учета Крымского моста.

Сам мост, по данным источника, откроется для проезда легковых автомобилей лишь 16 мая. Официально дата начала его работы не озвучивалась. В Twitter моста говорилось лишь о «скором» открытии.