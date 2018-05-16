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Стоимость моста на Сахалин оценили в 3,5 раза дороже Крымского

11:34 16.05.2018
Изображение с сайта sahalin.ru
Изображение с сайта sahalin.ru
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Проект моста на Сахалин с учетом железнодорожных подходов ОАО «РЖД» оценило в 540,3 миллиарда рублей, пишет «Коммерсант».

В материалах РЖД, с которыми удалось ознакомиться изданию, говорится, что строительство самого моста обойдется 252,8 миллиарда рублей, остальную сумму предполагается потратить на железнодорожные пути от станции Селихин на линии Комсомольск-на-Амуре—Ванино до моста и от моста до станции Ныш на острове.

Длина планируемого моста на Сахалин — шесть километров. В пересчете на километр его строительство, пишет «Коммерсант», обойдется в 3,5 раза дороже моста в Крым. Длина Крымского моста, открытого 15 мая, 19 километров. Стоимость проекта - 227,9 миллиарда рублей.

Из документов РЖД следует, что проектные работы по железнодорожному переходу на Сахалин планируется начать в 2018 году. Железнодорожные пути и мост предполагается построить за пять лет — к 2023 году.

В сентябре на Восточном экономическом форуме во Владивостоке президент РФ Владимир Путин заявил, что возможность строительства железнодорожного моста на Сахалин «предметно изучается». Представители правительства тогда заявили, что уже есть детальные расчеты стоимости моста, не став раскрывать подробности.

РЖД включили строительство железнодорожного перехода на Сахалин в инвестиционную программу РЖД. В 2018 году на проектные работы по нему выделен 1 миллиард рублей.

В октябре агентство Bloomberg со ссылкой на несколько информированных источников сообщало, что контракт на строительство моста на Сахалин отдадут компании «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, которая строила Крымский мост. 

Темы: Крым, Сахалин, Строительство и ремонт
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Комментарии читателей
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16.05.2018, 18:30
Гость: Однако

Еще ничего не решено, а уже истерики.
Сахалин российская территория? Ну и нечего блажить.
Тем более что такой срочности, как со строительством Крымского моста, нет.
16.05.2018, 18:00
Гость: Братан!

Похоже, что ты много лет пропахал в Гипростроймосте.
Что заканчивал по специальности "Мосты, тоннели и строительные конструкции"?
16.05.2018, 16:34
Гость: Аlgol - Элский

Товарищ, у Вас надумано.
Есть конструкции выдерживающие даже землетрясения до 9 а с небольшим ремонтом 10 балов по 12 бальной шкале.
Циклоны для таких конструкций - легкий ветерок. Не суть.
Здесь основательней подойти к таким вещам. Опыт приобретен - Крымский моск.
И будут делать однопутным - не смотря что бы еще можно мост на Хоккайдо. можно и 2-х В зависимости глубины пролива. мак. 230 метров. мин.12 метров.
Туннель на Сахалин? хуже - сейсмозащита невероятно дорогая - типа связующего желе. Да и не доработанная она. Мост - оптимально и очень достаточный
Есть идея совместить мост и приливную электростанцию.
В сетм
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