Стоимость моста на Сахалин оценили в 3,5 раза дороже Крымского

Проект моста на Сахалин с учетом железнодорожных подходов ОАО «РЖД» оценило в 540,3 миллиарда рублей, пишет «Коммерсант».

В материалах РЖД, с которыми удалось ознакомиться изданию, говорится, что строительство самого моста обойдется 252,8 миллиарда рублей, остальную сумму предполагается потратить на железнодорожные пути от станции Селихин на линии Комсомольск-на-Амуре—Ванино до моста и от моста до станции Ныш на острове.

Длина планируемого моста на Сахалин — шесть километров. В пересчете на километр его строительство, пишет «Коммерсант», обойдется в 3,5 раза дороже моста в Крым. Длина Крымского моста, открытого 15 мая, 19 километров. Стоимость проекта - 227,9 миллиарда рублей.

Из документов РЖД следует, что проектные работы по железнодорожному переходу на Сахалин планируется начать в 2018 году. Железнодорожные пути и мост предполагается построить за пять лет — к 2023 году.

В сентябре на Восточном экономическом форуме во Владивостоке президент РФ Владимир Путин заявил, что возможность строительства железнодорожного моста на Сахалин «предметно изучается». Представители правительства тогда заявили, что уже есть детальные расчеты стоимости моста, не став раскрывать подробности.

РЖД включили строительство железнодорожного перехода на Сахалин в инвестиционную программу РЖД. В 2018 году на проектные работы по нему выделен 1 миллиард рублей.

В октябре агентство Bloomberg со ссылкой на несколько информированных источников сообщало, что контракт на строительство моста на Сахалин отдадут компании «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, которая строила Крымский мост.