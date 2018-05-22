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Экс-министр Сердюков, став главой ТСЖ, повысил плату за коммуналку всем, кроме Васильевой

20:08 22.05.2018
Анатолий Сердюков. Фото с сайта kremlin.ru

Теперь жильцы дома в Молочном переулке в центре Москвы ежемесячно платят по 113 тыс. рублей вместо 53 тыс. рублей

Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков, став главой ТСЖ своего дома, в котором также живет экс-фигурантка дела о хищениях в «Оборонсервисе» Евгения Васильева, повысил жильцам плату за коммунальные услуги в два раза.

Как сообщает Mash, повышение коммунальных платежей коснулось всех, кроме Васильевой.

Теперь жильцы дома в Молочном переулке в центре Москвы ежемесячно платят по 113 тыс. рублей вместо 53 тыс. рублей. Глава ТСЖ Сердюков ввел чистку дверных ковриков жильцам семи квартир дома за 27 тыс. 600 рублей в месяц, обязал платить по 380 тыс. рублей в год за сам факт сбора средств за коммуналку, а администрация и охрана дома обойдутся его жильцам в 880 и 828 тыс. рублей соответственно.

Интересно также, что Сердюков изменил систему начисления платы за квартиру. Если раньше расчет производился по количеству комнат в квартире, то теперь по метражу. И если раньше Васильевой приходилось платить за свои 13 комнат в квартире, то теперь площадь ее квартиры распределена между соседями.

Решение о том, что Анатолий Сердюков возглавит ТСЖ дома в Молочном переулке в Москве, было принято в октябре прошлого года. А уже в декабре 2017 года стало известно, что жители элитного дома задолжали поставщикам услуг почти 1 млн рублей. В частности, накопились внушительные долги за отопление, свет и воду, пишет Znak.com.

Сердюков покинул Минобороны после раскрытия масштабной схемы хищений госсобственности в министерстве. В итоге в 2012 году было возбуждено так называемое «дело „Оборонсервиса“», ключевой фигуранткой которого стала бывшая глава департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгения Васильева. Она была признана виновной в хищении более 800 млн рублей и получила пять лет колонии. В августе 2016 года суд освободил ее условно-досрочно.

Темы: Анатолий Сердюков, Жилищно-коммунальное хозяйство в России
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Комментарии читателей
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23.05.2018, 08:41
Гость: Кот Матроскин

Богатые тоже плачут.
Бедолаги.
Надо было больше воровать, однако.
23.05.2018, 08:37
Гость: Психиатр

Спердюковщина грабит мироедов? Занятно, занятно.
23.05.2018, 07:34
Гость: Геоцентр

Вообще-то должность председателя ТСЖ является выборной. Смета расходов утверждается на общем собрании. И не понятно как это за Васильеву вдруг стали платить другие. Площади квартир и их планировка указаны в инвентарной ведомости. Я не думаю, что Сердюков дурак. Наверняка у него есть протоколы голосования по всем вопросам. Впрочем все решения можно оспаривать.
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