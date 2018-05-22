Экс-министр Сердюков, став главой ТСЖ, повысил плату за коммуналку всем, кроме Васильевой

20:08

Теперь жильцы дома в Молочном переулке в центре Москвы ежемесячно платят по 113 тыс. рублей вместо 53 тыс. рублей

Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков, став главой ТСЖ своего дома, в котором также живет экс-фигурантка дела о хищениях в «Оборонсервисе» Евгения Васильева, повысил жильцам плату за коммунальные услуги в два раза.

Как сообщает Mash, повышение коммунальных платежей коснулось всех, кроме Васильевой.

Теперь жильцы дома в Молочном переулке в центре Москвы ежемесячно платят по 113 тыс. рублей вместо 53 тыс. рублей. Глава ТСЖ Сердюков ввел чистку дверных ковриков жильцам семи квартир дома за 27 тыс. 600 рублей в месяц, обязал платить по 380 тыс. рублей в год за сам факт сбора средств за коммуналку, а администрация и охрана дома обойдутся его жильцам в 880 и 828 тыс. рублей соответственно.

Интересно также, что Сердюков изменил систему начисления платы за квартиру. Если раньше расчет производился по количеству комнат в квартире, то теперь по метражу. И если раньше Васильевой приходилось платить за свои 13 комнат в квартире, то теперь площадь ее квартиры распределена между соседями.

Решение о том, что Анатолий Сердюков возглавит ТСЖ дома в Молочном переулке в Москве, было принято в октябре прошлого года. А уже в декабре 2017 года стало известно, что жители элитного дома задолжали поставщикам услуг почти 1 млн рублей. В частности, накопились внушительные долги за отопление, свет и воду, пишет Znak.com.

Сердюков покинул Минобороны после раскрытия масштабной схемы хищений госсобственности в министерстве. В итоге в 2012 году было возбуждено так называемое «дело „Оборонсервиса“», ключевой фигуранткой которого стала бывшая глава департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгения Васильева. Она была признана виновной в хищении более 800 млн рублей и получила пять лет колонии. В августе 2016 года суд освободил ее условно-досрочно.