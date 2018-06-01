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В России может быть запрещена продажа жилья на этапе строительства

19:11 1.06.2018
Строительные краны © KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Российские власти с 2020 года могут запретить продажу недостроенного жилья.

Как пишут "Ведомости", 30 мая президент России Владимир Путин обсудил закон о долевом строительстве с чиновниками правительства и застройщиками. Девелоперы пытались добиться смягчения требований. Но получилось наоборот: регулирование будет еще жестче. У президента сформированная позиция уходить от долевого строительства, говорит один из собеседников издания.

Законодательство предусматривает отказ от долевого строительства с 1 июля 2019 г. Но президент требовал сделать это раньше, чуть ли не в этом году. Обсуждалась и возможность с 2020 г. продавать только готовое жилье, добавляет собеседник "Ведомостей". Близкий к другому участнику совещания человек подтверждает: через два года власти могут запретить продажу недостроенного жилья.

Год назад были приняты поправки в закон о долевом строительстве. Фактически они это самое долевое строительство уничтожают. По новому закону с 1 июля 2019 г. застройщики могут получить деньги за проданное жилье только после предоставления квартиры покупателю. Если жилье приобретается на этапе строительства, деньги хранятся на специальных счетах в банках. Доступа к ним не имеют ни покупатель, ни продавец. На случай отзыва лицензии у банка предусмотрено гарантийное покрытие за счет фонда страхования вкладов – до 10 млн руб. (в отличие от 1,4 млн руб. по вкладам). Стройку девелоперам придется финансировать из своих средств или кредитоваться в банках.

Темы: Жилищное строительство в России, Недвижимость, Рынок недвижимости в России, Правительство России, Владимир Путин
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