В России может быть запрещена продажа жилья на этапе строительства

19:11

Российские власти с 2020 года могут запретить продажу недостроенного жилья.

Как пишут "Ведомости", 30 мая президент России Владимир Путин обсудил закон о долевом строительстве с чиновниками правительства и застройщиками. Девелоперы пытались добиться смягчения требований. Но получилось наоборот: регулирование будет еще жестче. У президента сформированная позиция уходить от долевого строительства, говорит один из собеседников издания.

Законодательство предусматривает отказ от долевого строительства с 1 июля 2019 г. Но президент требовал сделать это раньше, чуть ли не в этом году. Обсуждалась и возможность с 2020 г. продавать только готовое жилье, добавляет собеседник "Ведомостей". Близкий к другому участнику совещания человек подтверждает: через два года власти могут запретить продажу недостроенного жилья.

Год назад были приняты поправки в закон о долевом строительстве. Фактически они это самое долевое строительство уничтожают. По новому закону с 1 июля 2019 г. застройщики могут получить деньги за проданное жилье только после предоставления квартиры покупателю. Если жилье приобретается на этапе строительства, деньги хранятся на специальных счетах в банках. Доступа к ним не имеют ни покупатель, ни продавец. На случай отзыва лицензии у банка предусмотрено гарантийное покрытие за счет фонда страхования вкладов – до 10 млн руб. (в отличие от 1,4 млн руб. по вкладам). Стройку девелоперам придется финансировать из своих средств или кредитоваться в банках.