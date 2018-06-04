«Зарядье» - хай-тек вместо Великой улицы

Скоро исполнится ровно год, как в самом центре Москвы открылся парк «Зарядье», который при всем желании сложно назвать украшением исторического центра столицы



Фото: Александр Плеханов

Прежде чем писать о «Зарядье», хотелось бы вспомнить реконструкцию Манежной площади двадцатилетней давности. Тогдашний градоначальник Ю. Лужков решил сделать шикарный подарок столице к её 850-летию и кардинально перестроить Манежную площадь с примыкающей к ней частью Александровского сада.

И если перестройку голой и лысой Манежки ещё можно признать более-менее удачной, то появившаяся в Александровском саду бутафорская река Неглинка, с дном, отделанным веселенькой, как в детском лягушатнике, плиткой, является примером практически эталонного дурновкусия.

Дополнили картину нелепые бронзовые герои русских сказок, торчащие посреди Неглинки-лягушатника, окончательно превратившие эрзац-реку в санаторно-детсадовский китч, находящийся в сотне метров от кремлевской стены и могилы Неизвестного солдата.

Хотя чему тут удивляться – дурновкусие тогдашних московских властей привело к появлению целого выводка уродцев, разбредшихся по всему городу. Достаточно посмотреть на установленного на насыпном острове у Водоотводного канала гигантского бронзового истукана, имитирующего Петра Великого и попавшего в десятку самых уродливых сооружений мира.

Подобное уродство если кто и мог воздвигнуть, так это не благодарные потомки, а родственники шведского короля Карла XII, разбитого Петром под Полтавой.

С тех пор прошло двадцать лет, но, похоже, ничего в Москве не меняется, «бездна вкуса» продолжает свое победное шествие. Даже несмотря на то, что сменился градоначальник и на какое-то время притихли столь любимые Лужковым «гениальные творцы», изукрасившие при нем Москву своими дорогостоящими «шедеврами». И что самое печальное, опять переформатированию подвергается территория рядом с Кремлем.



Фото: Александр Плеханов

После того, как была «облагорожена» территория близ Александровского сада, пришла очередь Зарядья. И опять результат этого «облагораживания» вызывает не меньше вопросов, как и в случае с Манежкой, даже несмотря на то, что в этот раз обошлось без уродливых, нелепых скульптур, что не может не радовать, хотя вопросы все равно остаются.

Начать надо с того, что сама идея разместить парк на месте снесенной гостиницы «Россия» выглядит весьма спорной. Если не сказать – странной. Почему парк, а не новый гостиничный комплекс? Почему не была воссоздана – по мере сил и возможностей – хоть какая-то часть древнего Зарядья?

Понятно, что это был бы типичный новодел, но новодельный храм Христа Спасителя, Казанский собор и Воскресенские ворота почему-то никого не смущают. Точно так же вряд ли смутили бы восстановленные Проломные ворота, часть стены Китай-города и одна из древнейших улиц Москвы - Великая.

И, наконец, почему «переформатированием» этого исторического района Москвы занималось американское архитектурное бюро Diller Scofidio+Renfro, которое наверняка о русской, и конкретно московской архитектуре, имело весьма смутное представление? И это в лучшем случае.

Почему к участию в этом проекте были допущены иностранцы, словно у нас нет своих талантливых архитекторов и дизайнеров? Россия вроде как не отсталая африканская страна, у самих имеется богатая архитектурная история.

Наверное, не надо объяснять, что территория как внутри, так и вокруг Кремля является исторической и имеющей особое значение, ведь именно здесь зарождалась российская государственность, именно здесь находились многочисленные монастыри, подворья, боярские палаты и разнообразные государевы «приказы».

И вдруг приходят американцы, для которых московская старина абсолютно пустой звук, и начинают городить лесопарк с распевающими в громкоговорителях птицами, ледяную пещеру, концертный зал, парящий мост и прочие сооружения, которые к истории Москвы имеют такое же отношение, как к истории Вавилона или Мачу-Пикчу.

Попутно сносятся несколько зданий конца XIX и начала ХХ века, и спасибо, что хоть единственный уцелевший фрагмент китайгородской стены не снесли, в пользу какого-нибудь новомодного клуба и вездесущего макдональдса-бургер кинга.

Совершенно непонятна позиция московских властей, допустивших американцев к столь деликатному делу, как создание нового облика района Зарядье. Они-то куда смотрели, утверждая подобные проекты?

Слов нет, парк «Зарядье» получился интересным, по-своему самобытным и где-то даже уникальным, но место его однозначно не у стен Кремля. Если бы он стал частью Парка Горького, особенно парящий мост, то цены бы ему не было.



Фото: Александр Плеханов

Отлично он смотрелся бы и как часть олимпийского Сочи или какого-нибудь культурно-развлекательного комплекса в Новой Москве. Но в исторической части Москвы он выглядит, как абсолютно инородное вкрапление.

На месте старейшей московской улицы – Великой - теперь филармония, на месте древних церквей – мини-тундра, бутафорские озера, ботанический заповедник и рестораны с кафе. Какое все это имеет отношение к истории Москвы – непонятно.

Старые стены и башни Кремля рядом с парящим мостом и стеклянным куполом выглядят так же, как человек, одетый в камзол екатерининской эпохи и беговые оранжевые кроссовки. Или как карета двухсотлетней давности с низкопрофильной резиной и хромированными легкосплавными дисками. Дорого, богато, но совершенно неуместно.

В общем, «бездна вкуса» прослеживается и здесь, и похоже, что эта напасть будет преследовать исторический центр Москвы вечно. Как появляется новый градоначальник, так жди перемен и сомнительных подарков на юбилей столицы.

Конечно, парк «Зарядье» со временем станет одной из достопримечательностей Москвы и к нему привыкнут. По другому быть просто не может, учитывая «центровое» расположение этого объекта.

Ведь привыкли к уродливому бронзовому истукану, торчащему из реки близ Водоотводного канала, привыкли к бутафорской Неглинке с отделкой под лягушатник, привыкли в свое время к гостинице «Россия», на долю которой тоже выпало немало критики. Привыкнут и к «Зарядью», несмотря на всю его бросающуюся в глаза чуждость историческому центру Москвы.

Привыкнут и ещё хвалить будут. Впрочем, уже нахваливают: на парк с самого начала обрушился шквал восторгов и куча положительных отзывов, превозносящих до небес использованные при его создании «гениальные архитектурные и ландшафтные решения». Вот только мало кто решился высказать сомнение в уместности всех этих решений конкретно в этом районе Москвы.

Не стоит забывать, что на «Зарядье» были потрачены колоссальные деньги из бюджета города и будут тратиться и дальше. Поддержание инфраструктуры – дело затратное. В одной только ледяной пещере надо постоянно охлаждать 70 тонн льда, и это при том, что вряд ли «Зарядье» будет приносить хоть какую-то прибыль, да и вообще выйдет на самоокупаемость.

Про окупаемость всего проекта стоимостью в несколько миллиардов рублей и говорить нечего. В отличие от снесенной гостиницы «Россия», которая приносила в городской бюджет неплохую выручку, включая валютную, парк наоборот будет постоянно тянуть деньги из бюджета. Во всяком случае, в обозримом будущем. Потому что как-то сложно представить, что Москва вдруг станет туристической Меккой типа Венеции или Парижа, а «Зарядье» начнут осаждать толпы туристов.

Об этом красноречивее всего говорят многочисленные китайские гости, которые толпами бродят по Кремлю, Красной площади и Александровскому саду, а вот парк «Зарядье» их практически не интересует. Им интересна история России и Москвы, а хай-тек и новодел они могут посмотреть и у себя дома в каких угодно количествах.



Фото: Александр Плеханов

Так что подарок Москве на её 870-летие был сделан хоть и очень дорогой, но весьма и весьма сомнительный. С чем наверняка согласятся те москвичи, для которых Москва – это родной город, город их детства и юности, к которому они относятся совсем иначе, нежели те новоиспеченные москвичи, которым волею судеб было дано право «форматировать» исторический центр столицы в соответствии со своим вкусом. Отсутствие которого неоднократно уже самым печальным образом сказывалось на городе.