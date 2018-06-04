Песков ответил на просьбу депутатов построить мост на Сахалин

15:20

Обращение сахалинских депутатов к Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву о строительстве моста на остров не осталось без внимания Кремля. Дмитрий Песков прокомментировал инициативу, сообщило ИА SakhalinMedia.

По словам Пескова, решение о строительстве переправы на остров должно прорабатываться с учетом огромного количества аспектов, главный из которых — рентабельность задумки.

«Я не думаю, что кто-то сейчас может дать однозначный ответ на этот вопрос, потому что это вопрос экономической целесообразности. И, конечно, этот вопрос должен предварительно прорабатываться экспертами в рамках правительства, кабинета министров с учетом всех многочисленных аспектов», — заявил пресс-секретарь президента.

Ранее сообщалось, что проект моста на Сахалин с учетом железнодорожных подходов ОАО «РЖД» оценило в 540,3 миллиарда рублей. Длина планируемого моста на Сахалин — шесть километров. В пересчете на километр его строительство обойдется в 3,5 раза дороже моста в Крым. Длина Крымского моста, открытого 15 мая, 19 километров. Стоимость проекта - 227,9 миллиарда рублей.

В сентябре на Восточном экономическом форуме во Владивостоке президент РФ Владимир Путин заявил, что возможность строительства железнодорожного моста на Сахалин «предметно изучается». Представители правительства тогда заявили, что уже есть детальные расчеты стоимости моста, не став раскрывать подробности.

РЖД включили строительство железнодорожного перехода на Сахалин в инвестиционную программу РЖД. В 2018 году на проектные работы по нему выделен 1 миллиард рублей.