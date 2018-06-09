В Омске на месте кладбища планируют построить жилой дом

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В Омске на территории завода Козицкого, где ранее находилось одно из старейших омских кладбищ – Бутырское - планируется возведение жилого высотного дома. Застроить неоднозначную площадку решили Группа компаний «Стройбетон» Олега Золотова вместе с «ИТ-Банком» Владимира Волкова и Юрия Федотова.

Скандальную перспективу строительства высотки прокомментировал православный активист Игорь Кельм. По его словам, неизвестно, чем в дальнейшем строителям, а потом и жильцам высотки обернется затея начать работы на месте кладбища.

«Вопрос, куда они попадут, наверное, не ко мне, а к богословам. Наверное, у всех по-разному все сложится, в зависимости от того, какое участие они приняли. Одному Богу известно, куда попадут души. Не буду говорить за всех, но вообще по православному считается, что на месте кладбища нужно разбивать парк, там должна быть какая-то зеленая зона. А жилье и какие-либо увеселительные заведения на территории кладбища не строятся. И ничего страшного в том, что какие-то моменты придется переделать. Я понимаю, что там завязаны деньги, и кто-то уже заплатил за документацию и отвод земли. Но есть этические нормы, которые, наверное, нельзя нарушать, потом придется за это кусать локти», - заявил Игорь Кельм в разговоре с изданием «СуперОмск».