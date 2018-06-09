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В Омске на месте кладбища планируют построить жилой дом

12:52 9.06.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В Омске на территории завода Козицкого, где ранее находилось одно из старейших омских кладбищ – Бутырское - планируется возведение жилого высотного дома. Застроить неоднозначную площадку решили Группа компаний «Стройбетон» Олега Золотова вместе с «ИТ-Банком» Владимира Волкова и Юрия Федотова.

Скандальную перспективу строительства высотки прокомментировал православный активист Игорь Кельм. По его словам, неизвестно, чем в дальнейшем строителям, а потом и жильцам высотки обернется затея начать работы на месте кладбища. 

«Вопрос, куда они попадут, наверное, не ко мне, а к богословам. Наверное, у всех по-разному все сложится, в зависимости от того, какое участие они приняли. Одному Богу известно, куда попадут души. Не буду говорить за всех, но вообще по православному считается, что на месте кладбища нужно разбивать парк, там должна быть какая-то зеленая зона. А жилье и какие-либо увеселительные заведения на территории кладбища не строятся. И ничего страшного в том, что какие-то моменты придется переделать. Я понимаю, что там завязаны деньги, и кто-то уже заплатил за документацию и отвод земли. Но есть этические нормы, которые, наверное, нельзя нарушать, потом придется за это кусать локти», - заявил Игорь Кельм в разговоре с изданием «СуперОмск».

Темы: Омск, Недвижимость, Рынок недвижимости в России
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Комментарии читателей
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09.06.2018, 17:41
Гость: А ничего!

Ты видимо такой же "строитель" и первый кандидат в этот дом(и в крематорий)Россия может пока и держится потому, что БОЛЬШАЯ часть народа блюдёт традиции уважения к предкам (Любовь к отеческим гробам) и не торгует памятью.А инструкцию создавала такая же сволочь вроде омских застройщиков. Выродки, не должно бить места таким на земле.
09.06.2018, 16:22
Гость: И что ?!

Вся поверхность планеты одно большое кладбище-погост.
Все мЫ из праха являемся, по праху ходим и в прах уходим.
Цикл за циклом мЫ удобряем жизнь(мыслесферу и плоть) планеты Земля.
Отсель, потешны рассуждения около и религиозных "мыслителей".
Любое государство имеет Инструкции о порядке устройства-закрытия-ликвидации кладбищ и сноса надмогильных памятников..
К примеру, выписка из соответствующей Инструкции РФ от 2014 г.:
V. Порядок ликвидации кладбищ.
17. Полная ликвидация закрытых кладбищ и использование занятых ими участков земли под другие общественные нужды (застройка и проч.) разрешаются лишь по истечении 20 лет после последнего захоронения - для кладбищ, имеющих сухие почвы, и по истечении 30 лет после последнего захоронения - для кладбищ, имеющих сырые почвы..
И эТо только для узаконеных кладбищ, а сколь иХ еще и без всякого официоза понакопано -военных, тюремных, сельских и пр. заброшенных-забытых.
Пора прекратить захоронения покойников в мать сыру землю, а развернуть прибыльный гос.проект -крематории в шаговой доступности и урны с прахом для желающих.
Бизнесы на слезах-эмоциях-верах и вторчермете-утилизации-свалках, а также на сопутствующих иМ, всегда были самыми-самыми, т.к. с поставкой "сырья"-продукции-услуг не возникало серьезных проблем.
А вот высокодоходный криминал на нИх, в т.ч. и уход от налогов -был и есть.
Оттого и монополией на нИх почти всегда владели бандюки и церковники, а должно лишь государство, т.к. сырье-налоги-криминал это глав.гос.головная боль.
09.06.2018, 15:28
Гость: АГА!

Всё "нормально"! Вот только заселить этот дом дебилами,которые протолкнули стройку ,и по фасаду выложить все памятники с могил, да и огородить этот "райский уголок" оградами с тех же могил. Совсем скоты разум потеряли.
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