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Градозащитник сообщил об угрозах после публикации секретных протоколов о сносах исторических зданий в Москве

17:29 20.06.2018

Активист напоминает, что опубликованные им документы Градостроительно-земельной комиссии держались в секрете в течение 8 лет

Координатору движения "Архнадзор" Андрею Новичкову начали поступать угрозы после обнародования закрытых документов Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) Москвы, касающихся сноса исторических зданий.

Фото с сайта фрондетв.рф

По словам градозащитника, его принуждают удалить документы из сети, а также сообщить о человеке, предоставившем секретные протоколы. Об этом активист написал в Facebook.

"Неизвестными лицами с телефонов департамента градостроительной политики на меня и коллег начало оказываться серьезное давление с требованием удалить протоколы ГЗК, а также сообщить данные человека, предоставившего их. В противном случае всех нас "найдут органы". Это что? В Мэрии бандиты сидят?" - пишет Новичков.

Активист напоминает, что опубликованные им документы Градостроительно-земельной комиссии держались в секрете в течение 8 лет и содержат информацию как об осуществленных стройках, связанных со сносами исторических зданий и застройкой парков, так и разрабатываемые проекты, включая реновацию. "Очевидно, что публикация этих сведений напрямую затрагивает интересы крупнейших девелоперов", - отмечает Новичков, заявляя, что не намерен выполнять требования неизвестных.

Ранее Новичков поднял вопрос о необходимости ликвидации ГЗК, которая, по его словам, превратилась в конвейер по сносу домов, имеющих культурно-историческое значение, и легализации самовольного строительства на территории столицы. ГЗК должна была стать рекомендательным органом, однако вскоре стала работать в закрытом режиме, принимая решения без участия представителей научной, экспертной, краеведческой и экологической общественности, и не доводя их до всеобщего сведения.

После подписания протоколов в них могут абсолютно произвольным образом вноситься правки, серьезно изменяющие проект в интересах застройщиков. Более того, зачастую комиссия не рекомендует, а обязывает органы государственной власти в сфере архитектуры, экологии, защиты культурного наследия реализовывать те или иные проекты.

За 8 лет существования ГЗК были приняты сотни решений о сносах исторических зданий и новом строительстве на их месте, включая снос Дома Привалова на Садовнической улице, ДК Серафимовича в Среднем Тишинском переулке, усадьбы Неклюдовой на Малой Бронной и других исторических зданий.

Кроме того, комиссия фактически легализовала более тысячи объектов самовольного строительства и застройку более 500 парков и зеленых зон, а многие исторические здания отданы под реконструкцию, которая фактически означает полный или частичный снос. Кроме того, активист отметил механистический характер работы комиссии: одно из заседаний продолжалось 35 минут, при этом было рассмотрено 75 вопросов, и рассмотрение каждого из вопросов заняло ровно 28 секунд. Все это заставляет усомниться в целесообразности существования комиссии как таковой. 

Темы: Москва, Охрана памятников истории культуры и архитектуры в России, Недвижимость
Источник: Newsru.com
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.06.2018, 00:24
Гость: streamer

Путин при поддержке своих многочисленных избирателей сделал Россию чекистским государством, и чекистский стиль управления восторжествовал на всех уровнях государственного управления. Так, чего удивляться? А Вам демократии захотелось, законности, гласности, отчетности власти перед обществом? Тогда Вам на другой поезд, этот туда не идет.
20.06.2018, 20:02
Гость: революционный пингвин

Ми наш ,ми новий мир построим,кто никого,тот станет ми .
20.06.2018, 18:41
Гость: gvozd

его принуждают удалить документы из сети, а также сообщить о человеке, предоставившем секретные протоколы.
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самое главное не это, даже - хотя по уму, это угловное дело, угрозы..
собсно на каком Основании и Кто сделал хозяйственный вопрос "военной тайной"?
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