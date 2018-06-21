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Государство отказалось компенсировать утрату незастрахованного жилья

13:14 21.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Минфин подготовил поправки в законопроект о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций.

Как пишет газета «Ведомости», согласно документу, гражданин не сможет получить компенсацию за уничтоженный стихией доме, если он не был застрахован. Тем самым власти хотят переложить часть расходов на население и страховые компании.

В случае, если жилье не было застраховано, получить новое можно будет по договору социального найма только в том случае, если пострадавшие малоимущие или у них нет другого благоустроенного жилища.

Застрахованные граждане, в свою очередь, получат денежную компенсацию от государства и страховщика или другое помещение, если оно есть в жилищном фонде.

Кроме того, для страховых компаний будет введен обязательный минимум ответственности по выплатам при утрате дома. На начальном этапе он будет равен 20 процентам от средней стоимости жилья в регионе. Размер максимальной компенсации определит правительство на основании данных о метраже жилья, материале, годе постройки, местоположении.

Сейчас в случае уничтожения жилья в результате стихийного бедствия, гражданин получает новый дом в собственность. В ближайшее время законопроект должен пройти второе чтение в Госдуме.

Отмечается, что на текущий момент в России застраховано не более 5 процентов жилья, что является одним из самых низких показателей в мире. 

Темы: Природные явления и катаклизмы, Чрезвычайные происшествия, Недвижимость, Министерство финансов РФ
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Комментарии читателей
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21.06.2018, 16:51
Гость: мирпа

каждые новые решения чиновников убеждают все больше и больше, что пользы от государства становится все меньше, а проблем от него становится все больше. Еще чуть чуть и уже трудно будет понять а для чего оно вообще нужно
21.06.2018, 16:44
Гость: да

чья власть, интересы тех и защищаются.
В олигахо-чиновьическом государстве интересы людей находятся на последнем месте
21.06.2018, 16:41
Гость: ну

"Какое же подлое у нас государство!"
А что вас так шокирует? Или вы раньше этого не замечали и это дошло до вас только сейчас? Тем более это далеко не самая подлая подлость.
Все комментарии (9)
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