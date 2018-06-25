Сочинские пайщики, лишившиеся квартир из-за рейдеров, подали сигнал SOS гостям ЧМ-2018

18:38

"Цель нашей акции - заявить о себе на мировом уровне..."

Пайщики 17-этажного ЖСК "Индекс" на улице Бамбуковой в Сочи, лишившиеся своих уже полностью оплаченных квартир из-за неправомерного решения суда и ранее объявившие голодовку, вынуждены были вновь привлечь внимание к своей проблеме через обращение к участникам и гостям ЧМ-2018.

Больше 80 семей этого дома предупреждали местные и федеральные власти, что не видят никакого иного выхода из сложившейся ситуации, кроме как начинать активные действия в дни чемпионата мира по футболу, который проходит и в Сочи с 14 июня по 15 июля.

23 июня перед началом матча между Германией и Швецией они зажгли в окнах 17-этажного дома свет так, чтобы получился международный сигнал бедствия SOS.

Фото с сайта kavkaz-uzel.eu

"Цель нашей акции - заявить о себе на мировом уровне... Надеемся, что благополучные жители цивилизованных стран увидят и услышат нас. Сейчас в городе много иностранных туристов. Пусть все знают, что в Сочи на фоне праздника мирового значения и внешнего благополучия не решаются проблемы своих сограждан, которые брошены на произвол судьбы без жилья", - рассказала изданию "Кавказский узел" обманутая пайщица Мария Ожигова.

Другая пайщица Ирина Мельникова сообщила, что не имеет возможности снимать жилье и поселилась в недострое. "Я продала квартиру в Москве. Вложила все деньги в жилье в Сочи в этом доме. И поэтому у меня нет денег снимать квартиру и нет средств купить что-то другое. Я вынуждена тут жить в квартире без отделки", - сказала Мельникова, которая стала первым новоселом недостроя.

Дольщики ЖСК "Индекс", объявившие 22 мая голодовку с требованием признать их собственниками квартир, уже 24 мая прекратили ее в связи с рекомендациями врачей. Однако широкая огласка этой акции протеста в СМИ привела к тому, что Краснодарский краевой суд принял решение пересмотреть дело о признании пайщиков собственниками квартир, а местные власти обещали в кратчайшие сроки вопрос решить.

Но проходит мундиаль, а сдвигов никаких нет. "То, что нам обещали местные власти, ничего не выполняется. Поэтому мы и решили объявить свою просьбу о помощи подобным образом и обратиться к мировому сообществу. Пикеты и митинги нам запретили проводить. Как еще можно выразить, что мы есть?" - задает вопрос Мария Ожигова.

Напомним, выходить на акции протеста людям мешает указ президента РФ N202 от 9 мая 2017 "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в РФ чемпионата мира по футболу 2018 года", запрещающий любые митинги в городах проведения ЧМ-2018. До 28 июля протестующим запрещено выходить на улицы Сочи.

Молчаливый протест в форме слова SOS был виден в городе на несколько километров.