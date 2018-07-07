Российская компания построит в Сирии пятизвездочный отель за $90 млн

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Российская компания STG Logistic займется восстановлением туристического кластера на побережье Средиземного моря в деревне Аль-Манара провинции Тартус, говорится на сайте Партии арабского социалистического возрождения (БААС, правящая партия в Сирии).

Фото: Tartous Department Of Tourism / Facebook

Сирийские СМИ утверждают, что это будет совместный проект STG Logistic и партии БААС, а его стоимость ​оценивают в $90 млн. Российская сторона, по их данным, планирует построить в деревне пятизвездочный отель на береговой линии, на территории которого будут размещены торговый центр, магазины, бассейны, детские игровые площадки, виллы и конференц-залы, пишет РБК.

14 мая 2018 года состоялась закладка первого камня этого отеля. На мероприятии присутствовали начальник полиции Тартуса, члены руководства филиала партии БААС в Тартусе, а также ряд других сирийских государственных чиновников, говорится на сайте партии. С российской стороны на церемонии присутствовали гендиректор STG Logistic Игорь Казак и региональный директор этой компании Захид Шахсуваров.

Ранее Казак и Шахсуваров работали в компании «Стройтрансгаз», подконтрольной бизнесмену Геннадию Тимченко: Казак занимал должность заместителя ее гендиректора, а Шахсуваров — заместителя гендиректора филиала в Сирии.

Представитель «Стройтрансгаза» отказался отвечать на вопросы РБК, остаются ли Казак и Шахсуваров сотрудниками компании до сих пор. Он также не сказал, принадлежит ли STG Logistic «Стройтрансгазу». Согласно сайту «Стройтрансгаза», в структуре компании до сих пор значится «СТГ Инжиниринг», которая отвечает за «реализацию проектов за рубежом», но нет упоминаний о STG Logistic.