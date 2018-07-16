Министерство долгов: сколько задолжали за ресурсы предприятия Минобороны?

16:06

Военное ведомство по-прежнему остаётся крупнейшим должником перед ресурсоснабжающими компаниями в нескольких регионах страны. При этом Минобороны, как правило, не признаёт часть долгов своих предприятий.

Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин

По предварительным оценкам, общая задолженность предприятий Минобороны за использованные ресурсы – вода, тепло и электричество – превышает несколько десятков миллиардов рублей. Какую-то часть из них военные всё-таки признают, однако с оплатой у ведомства определённо существуют серьёзные проблемы, которые давно стали головной болью для ресурсоснабжающих компаний.

Так, сумма долга «Оборонэнергосбыта» перед компаниями группы «Россетей» превышает 4 млрд руб. В настоящее время рассматривается вариант, при котором предприятие Минобороны в счёт долга станет дочерней структурой поставщика. Конечная схема пока не определена.

Перед «Газпромом» у Минобороны накопилась задолженность за поставки тепла и газа в размере 12 млрд рублей – порядка 7 млрд рублей за газ и чуть более 4 млрд рублей за тепло. Необходимо отметить, что ещё в феврале 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обязал Минобороны погасить долги перед компанией. Однако ведомство до сих пор так и не выполнило поручение правительства.

«Пока от министерства обороны мы слышим лишь одни совещания. <…> Вопрос не решается, и когда он будет решен - я пока вам сказать не могу», - сказал генеральный директор «Газпром межрегионгаза» Кирилл Селезнев.

Похожая ситуация сложилась и с задолженностью коммунального предприятия ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ЦЖКУ), отвечающего за ЖКХ Минобороны, перед ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга». Военные не выплатили за тепло порядка 151 млн рублей. Энергетики уже обратились в военную прокуратуру с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.

«Очень хочется надеяться, что ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» не станет очередным этапом в наращивании долгов военного ведомства», - сообщил заместитель генерального директора ГУП «ТЭК Пб» по сбыту Юрий Тельтевский.

Стоит напомнить, в сентябре прошлого года стало известно о том, что Минобороны погашало долги за ЖКХ за счёт госпрограммы вооружения. В 2016 году на эти цели было израсходовано 8 млрд рублей, а в 2017 году – 21 млрд рублей. В ведомстве не стали комментировать эту информацию.