В Казахстане тарифы на электроэнергию «заморозили» на семь лет

13:28

В Казахстане тарифы на электроэнергию не будут повышаться в ближайшие семь лет. Приказ об утверждении обновленных тарифов подписал глава министерства энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, сообщает МИА «Казинформ».

Согласно приказу, тарифные ставки на электричество «заморозили» на 7 лет. Цены для населения не будут расти до 2025 года включительно.

Документ вступает в силу с 1 января будущего года.

Кроме того, в соответствии с поручением президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, стоимость электричества с 1 января снизится в среднем на 25 процентов.