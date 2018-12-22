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В Казахстане тарифы на электроэнергию «заморозили» на семь лет

13:28 22.12.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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В Казахстане тарифы на электроэнергию не будут повышаться в ближайшие семь лет. Приказ об утверждении обновленных тарифов подписал глава министерства энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, сообщает МИА «Казинформ».

Согласно приказу, тарифные ставки на электричество «заморозили» на 7 лет. Цены для населения не будут расти до 2025 года включительно.

Документ вступает в силу с 1 января будущего года.

Кроме того, в соответствии с поручением президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, стоимость электричества с 1 января снизится в среднем на 25 процентов. 

 

 

Темы: Казахстан, Жилищно-коммунальное хозяйство в мире
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Комментарии читателей
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22.12.2018, 20:17
Гость: Полуобмороженный предпенсионер

Да ладно! У нас ежегодно планируют увеличение тарифов по указанию скрепоносцев, как на энергоносители, так и ЖКХ. Морозят у нас только выплату накопительной части пенсии до 2021 г, заморозили 8,9 % индексации в 2016 году, индексацию работающим пенсионерам с 2015 года и пенсионное обеспечение до 60 и 65 лет ( на 5 лет). Ввели даже новый термин - " Полуобмороженный предпенсионер ". Женщина в возрасте от 55 до 60 лет и мужчина в возрасте от 60 до 65 лет.
22.12.2018, 20:16
Гость: Чем тебе

Лукашенко не угодил?
22.12.2018, 20:07
Гость: Кто есть ху

Так в Казахстане президент на стороне казахов, а в России президент на стороне партнеров.
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