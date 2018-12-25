В Москва-Сити открылся самый большой коворкинг бизнес-класса для предпринимателей CEO Rooms

18:44

Сеть смарт-офисов и коворкингов CEO Rooms открывает флагманское пространство нового поколения в столице

Открытие крупнейшего коворкинга бизнес-класса для предпринимателей и создателей startups от сети CEO Rooms состоялось 25 декабря 2018 в Москва-Сити. CEO Rooms –это полноценный смарт-офис для представителей бизнес-сообщества, которое предлагает своим клиентам все возможности полноценного офиса с максимальной эффективностью использования площади.

В 2018 году управляющая компания CEO Rooms завоевала 3 престижных награды: Business Traveller Awards («Лучший коворкинг в России и СНГ), Russian Coworking Awards (проект в номинации «Бизнес»), Member's Choice Awards (Лучший коворкинг в Москве).



В новом пространстве представлены смарт-офисы площадью от 11 до 241 кв.м, 6 переговорных комнат, вмещающих до 10 участников, конференц-зал на 60 посадочных мест, бизнес-гостиная, представительский lounge, доступ к гольф- и спортивной зонам, 2 портативных sleep boxes, кофе-бар и 6 оборудованных комнат для skype-сессий.



Компания CEO Rooms предлагает 2 основных продукта для предпринимателей и представителей крупных корпораций: полностью оборудованные смарт-офисы, рассчитанные на 2 - 20 рабочих мест, и клубные карты на услуги коворкинга. Аренда рабочего места возможна на срок от 1 месяца, тем самым управляющая компания CEO Rooms стремится создать максимально комфортную рабочую атмосферу.

В стоимость аренды рабочего места на 1 месяц включены все функции полноценного офиса: доступ в переговорные комнаты, конференц-залы, клининг, коммунальные платежи, секретариат, услуги печати и пользование к кофе-машинами. Годовая карта включает в себя возможность доступа к инфраструктуре всех коворкингов сети CEO Rooms в течение календарного года, а также персональное закрепленное рабочее место в выбранном коворкинге сети



Основатели CEO Rooms нацелены собрать предпринимателей и создателей технологичных проектов в креативном пространстве Москва Сити, снимая с арендаторов проблемы, связанные с техническим обслуживанием, пожарной безопасностью и клинингом, привычные при самостоятельной аренде офисов. В планах команды CEO Rooms открыть коворкинг в Санкт-Петербурге и два дополнительных пространства в Москве до конца 2019 года.



Информация о компании:

CEO Rooms - сеть коворкингов бизнес-класса, расположенных в офисных центрах класса «А». Одним из ключевых принципов создания коворкинга CEO Roomsявляется эффективное использование площади для максимизации доходности на квадратный метр.

CEO Rooms решает главные проблемы большинства офисов: арендная ставка, глубокий этаж, темные зоны, клининг, повышенные технические и пожарные требования. За счет оптимизированного компактного рабочего места, установки скрытой мебели и эффективного использования рабочего пространства управляющая компания

CEO Rooms предлагает максимально выгодные условия для аренды рабочего места. На данный момент компания уже открыла коворкинги в Москва Сити, башня «Империя» и бизнес-комплексе Comcity.